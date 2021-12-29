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Giriş Tarihi: 29.12.2021 11:55 Son Güncelleme: 29.12.2021 12:08

Dün yoğun bakımda uyandırılmıştı! Asiye Ateş'ten sevindiren haber geldi

DHA
Dün yoğun bakımda uyandırılmıştı! Asiye Ateş’ten sevindiren haber geldi

Gaziantep’te pitbull köpeklerinin saldırısı sonrası ağır yaralanan Asiye Ateş'ten sevindiren haber geldi. Ameliyat için Gaziantep'ten Akdeniz Üniversitesi'ne sevk edilen Asiye Ateş ameliyat sonrası yoğun bakım servisinde yatıyordu. Yapılan doku nakli sonrası dün akşam saatlerinde uyandırılan Asiye Ateş'in sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Gaziantep'te, 22 Aralık günü, oturdukları sitenin bahçesinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında başından ağır yaralanan Asiye Ateş'e, sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde pazar günü 4 saatlik operasyonla doku nakli yapıldı.



Sırtından ve bacağından alınan dokuların nakledildiği minik Asiye, çocuk yoğun bakım servisine alındı. Operasyonun 50'nci saatinde Asiye'nin uyandırılma süreci başladı.



Vücudundaki enfeksiyon oranı düşen Asiye'nin durumunun iyiye gittiği belirtildi.



Dün akşam saatlerinde tamamen uyandırılan Asiye Ateş, kendisiyle ilgilenen hemşirenin elini sıkarak bir şeyler mırıldandı. Bilinci yerinde olan küçük asiye, yoğun bakımdaki cihaz desteğinden de ayrılarak servise alındı.


"CUMHURBAŞKANIMIZ SÜREKLİ DESTEĞİNİ VERİYOR"

Asiye'nin babası Hüseyin Ateş, eşinin, kızlarını ameliyat sonrası gördüğünü, bir an önce sağlığına kavuşması için dua ettiğini söyledi.



Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin kızıyla yakından ilgilendiğini vurgulayan Ateş, "Üzüntüden eşim biraz kötü olmuştu, onunla ilgileniyorum. Çok şükür iyiyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan telefonla aradı, çok mutlu oldum.



Cumhurbaşkanımız sürekli desteğini veriyor, kızımın tedavisini yakından takip ediyor. Devletimize Allah zeval vermesin, bize her türlü desteği sağladılar." diye konuştu.

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Dün yoğun bakımda uyandırılmıştı! Asiye Ateş'ten sevindiren haber geldi
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