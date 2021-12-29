Video Yaşam SON DAKİKA: Pitbull saldırısı sonrası operasyon geçiren 4 yaşındaki Asiye Ateş'ten güzel haber geldi! | Video
SON DAKİKA: Pitbull saldırısı sonrası operasyon geçiren 4 yaşındaki Asiye Ateş'ten güzel haber geldi! | Video

SON DAKİKA: Pitbull saldırısı sonrası operasyon geçiren 4 yaşındaki Asiye Ateş'ten güzel haber geldi! | Video

29.12.2021 | 11:52

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Gaziantep’te pitbull köpeklerinin saldırısı sonrası ağır yaralanan Asiye Ateş'ten haber geldi. Ameliyat için Gaziantep'ten Akdeniz Üniversitesi'ne sevk edilen Asiye Ateş ameliyat sonrası yoğun bakım servisinde yatıyordu. Yapılan doku nakli sonrası dün akşam saatlerinde uyandırılan Asiye Ateş'in sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

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