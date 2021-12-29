SON DAKİKA: Pitbull saldırısı sonrası operasyon geçiren 4 yaşındaki Asiye Ateş'ten güzel haber geldi! | Video
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Gaziantep’te pitbull köpeklerinin saldırısı sonrası ağır yaralanan Asiye Ateş'ten haber geldi. Ameliyat için Gaziantep'ten Akdeniz Üniversitesi'ne sevk edilen Asiye Ateş ameliyat sonrası yoğun bakım servisinde yatıyordu. Yapılan doku nakli sonrası dün akşam saatlerinde uyandırılan Asiye Ateş'in sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.