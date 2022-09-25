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Giriş Tarihi: 26.9.2022

Dünya çocukları ‘Leyla Öğretmen’i çok sevdi

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Dünya çocukları ‘Leyla Öğretmen’i çok sevdi
Eğitim bilimci ve 0-6 yaş grubu çocuklara bilimi, oyun yöntemlerini öğreten Montessori eğitimi uzmanı olan Leyla Öztürk'ün yazdığı 'Leyla Öğretmen Bilim Kitabı' adlı kitap İngilizce'ye çevrildi. ABD'nin ardından Avrupa'daki birçok anaokulunda da müfredata giren kitapta 0-6 yaş grubuna yönelik çeşitli etkinlikler yer alıyor.



Bu etkinliklerle çocuklarda bilimsel altyapı oluşturuluyor ve çocuklar oyun yoluyla matematik ve fen öğreniyorlar. Öztürk, "Bütün dünya çocuklarına bu kitapla ulaşmayı hedefledim. Bir sonraki hayalim, 'Leyla Öğretmen' mateverse karakterini çizgi film serisi yaparak kitaptaki etkinlikleri dijital ortamlara taşımak" dedi.

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Dünya çocukları ‘Leyla Öğretmen’i çok sevdi
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