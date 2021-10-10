Dünya Meteoroloji Örgütü Türkiye’ye övgü yağdırdı! Yangınlarla ilgili ise kritik uyarı yapıldı!

"TÜRKİYE GEREKEN TÜRDEN BİLGİLERE SAHİP"

Taalas, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine övgüde bulunarak "Meteoroloji Genel Müdürlüğü, WMO için çok önemli bir ortak ve Türkiye'de gelişmiş erken uyarı hizmetlerine sahip. Türkiye ayrıca komşu ülkelerde bu tür hizmetlerin başarısına katkıda bulunuyor. Dolayısıyla Türkiye bölgede güçlü bir aktör." dedi.

Türkiye'nin "iklim riskini azaltabilmek için gereken türden bilgilere" sahip olduğunu belirten Taalas, "Türkiye, hava ve su hizmetleri konusunda bölgede güçlü bir aktör." değerlendirmesinde bulundu.