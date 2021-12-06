Sivas-Erzincan karayolu İmranlı ilçesi yakınlarında, 29 Kasım Pazartesi günü meydana gelen kazada, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl yaşamını yitirdi. Elim kaza sonucu hayata gözlerini yuman Açıl için dünyaca ünlü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) anma yapıldı.
DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI
İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın yıllar önce seslendirdiği şiir, MIT'deki bilim laboratuvarında dinletildi.
Dünyaca ünlü Türk bilim insanı, ABD'deki laboratuvarında duygusal anlar yaşattı | Video
Duygusal anlara sahne olan o görüntüler, yaptığı çalışmalarla göğsümüzü kabartan Türk profesör Canan Dağdeviren tarafından kaydedildi. Sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde; Yusuf Hayaloğlu tarafından yazılan ve Murat Açıl tarafından seslendiren "Kim Susturabilir" isimli şiir, salonda duygusal anlar yaşattı.
PAYLAŞIM REKORU KIRILDI
Fon müziği eşlinde seslendirilen şiir, dünyanın dört bir yanından araştırmacıların çalıştığı laboratuvarda, can kulağıyla dinlendi. Büyük beğeni alan paylaşım; yüz bine yakın görüntülenirken, binlerce de yorum aldı. Dağdeviren ise "Hoşça kal Murat Dayıcım. Ailemiz sensiz azaldı, yarım kaldık. Yerin doldurulmaz. Sesini hep gelip görmek istediğin laboratuvarımda çınlattım. Gittiğin yerde rahat uyu." notunu düştü.