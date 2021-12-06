DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın yıllar önce seslendirdiği şiir, MIT'deki bilim laboratuvarında dinletildi.

Dünyaca ünlü Türk bilim insanı, ABD'deki laboratuvarında duygusal anlar yaşattı | Video

Duygusal anlara sahne olan o görüntüler, yaptığı çalışmalarla göğsümüzü kabartan Türk profesör Canan Dağdeviren tarafından kaydedildi. Sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde; Yusuf Hayaloğlu tarafından yazılan ve Murat Açıl tarafından seslendiren "Kim Susturabilir" isimli şiir, salonda duygusal anlar yaşattı.