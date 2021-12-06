Dünyaca ünlü Türk bilim insanı, ABD'deki laboratuvarında duygusal anlar yaşattı | Video

Trafik kazasında yaşamını yitiren İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) anıldı. Enstitüde görev yapan dünyaca ünlü Türk profesör Canan Dağdeviren, dünyanın dört bir yanından araştırmacıların bulunduğu bilim laboratuvarında, Murat Açıl'ın seslendirdiği "Kim Susturabilir" isimli şiiri dinletti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Dağdeviren, "Hoşça kal Murat Dayıcım. Ailemiz sensiz azaldı, yarım kaldık. Yerin doldurulmaz" notunu düştü.

Sivas-Erzincan karayolu İmranlı ilçesi yakınlarında, 29 Kasım Pazartesi günü meydana gelen kazada, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl yaşamını yitirdi. Elim kaza sonucu hayata gözlerini yuman Açıl için dünyaca ünlü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) anma yapıldı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın yıllar önce seslendirdiği şiir, MIT'deki bilim laboratuvarında dinletildi. Duygusal anlara sahne olan o görüntüler, yaptığı çalışmalarla göğsümüzü kabartan Türk profesör Canan Dağdeviren tarafından kaydedildi. Sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde; Yusuf Hayaloğlu tarafından yazılan ve Murat Açıl tarafından seslendiren "Kim Susturabilir" isimli şiir, salonda duygusal anlar yaşattı.

PAYLAŞIM REKORU KIRILDI

Fon müziği eşlinde seslendirilen şiir, dünyanın dört bir yanından araştırmacıların çalıştığı laboratuvarda, can kulağıyla dinlendi. Büyük beğeni alan paylaşım; yüz bine yakın görüntülenirken, binlerce de yorum aldı. Dağdeviren ise "Hoşça kal Murat Dayıcım. Ailemiz sensiz azaldı, yarım kaldık. Yerin doldurulmaz. Sesini hep gelip görmek istediğin laboratuvarımda çınlattım. Gittiğin yerde rahat uyu." notunu düştü.