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Giriş Tarihi: 19.8.2022 10:01

e-Devlet'te "kotasız" döneme girildi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı kullanımının mobil abonelerin internet kotasından harcamayacağını belirterek, "Vatandaşlarımızın işlemlerini her koşulda yapabilmeleri için çalışıyoruz." dedi.

AA
e-Devlet’te kotasız döneme girildi

e-Devlet Kapısı'nın her geçen gün gelişen hizmetleriyle Türkiye'nin dijital yüzü olduğunu vurgulayan Koç, platformun 88 kuruma ait 6 bin 600'den fazla dijital hizmet sunduğunu söyledi.

Koç, vatandaşların dijital hizmete her yerden ulaşabilmesi için aralıksız çalışmalarını sürdürdüklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"e-Devlet Kapısı'nda amacımız tüm vatandaşlarımızın 7/24 işlerini en kısa sürede ve en güvenli şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak. Bu amaç doğrultusunda vatandaşlarımızın işlemlerini her koşulda yapabilmeleri için çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza güzel bir haber vermek isterim. Bundan sonra, mobil abonelerin e-Devlet Kapısı kullanımı internet kotalarından harcamayacak."

Koç, bu kapsamda mobil operatör firmalarıyla görüştüklerini belirterek, "e-Devlet Kapısı kullanımının mobil abonelerin internet kotasından harcamaması için tüm çalışmalar tamamlanarak, vatandaşlarımızın kullanımına açıldı. Artık e-Devlet Kapısı'nda kullanılan internet, mobil abonelerinin kullanım kotasından düşmeyecek." ifadelerini kullandı.

e-Devlet Kapısı'nı geliştirmek için yenilikçi ve vatandaşın hayatını kolaylaştıran fikirlere her zaman önem verildiğini dile getiren Koç, etkin, kolay, hızlı ve güvenilir e-Devlet Kapısı kullanımı için 7/24 çalışıldığını sözlerine ekledi.

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e-Devlet'te "kotasız" döneme girildi
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