Eda Nur’a ‘cinsel saldırı’ davasında sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı! Eda, annesine ve ablasına tecavüze uğradığını anlatmış

Babasını küçük yaşta kaybeden ve sevgi evinde büyüyen Eda Nur Kaplan, 7 Ağustos gecesi sabaha karşı ablası Güler Kaplan'ın erkek arkadaşının Çankaya Alacaatlı Mahallesi'nde 15'inci kattaki evinin balkonundan atlayarak yaşamına son vermişti.
Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında Yusuf Güzelyurt, Mehmet Ardıçoğlu ve Aşkın K. gözaltına alınmış, Eda Nur Kaplan'ın intiharından 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını ileri sürerek şikayette bulunduğu Yusuf Güzelyurt ile Mehmet Ardıçoğlu, nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklanmıştı. Gözaltına alınan Aşkın K. ise serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında Güzelyurt ve Arduçoğlu hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin en az 18 yıl cezalandırılmaları istenmişti.
"RIZASIYLA OLDU"
Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Yusuf Güzelyurt, sanık Mehmet Ardıçoğlu, taraf avukatları, Eda Nur Kaplan'ın annesi ve ablası katıldı.
Eda Nur Kaplan ile 'Tinder' isimli uygulamadan tanıştıklarını beyan eden sanık Yusuf Güzelyurt, "Eda kendisini ilk önce bana 'Ada' olarak tanıttı. İlk buluşmamızda konsere gittik ve orada alkol aldık. Daha sonra oradan ayrılarak arkadaşımın işlettiği otele gittik ve orda cinsel birlikteliğimiz oldu. Oteldeyken gittiğimiz mekanda hesabı ödemediğim aklıma geldiği için otelden ayrıldım ve mekana gittim. Sonra otelin sahibi arkadaşım Mehmet Arduçoğlu'nu aradığımda Eda'nın otelden ayrıldığını söyledi. Ertesi sabah Eda bana tecavüze uğradığına dair şikayetçi olacağını belirttiği bir mesaj attı. Ben otelden ayrıldıktan sonra Mehmet'le beraber olmuş. Eda'nın elini bile zorla tutmadım her şey onun rızasıyla oldu" İfadelerini kullandı.
"700 TL PARA İSTEDİ"
Sanık Yusuf Güzelyurt'un otelden ayrılmasının ardından Kaplan ile kendisinin de birlikte olduğunu söyleyen sanık Mehmet Arduçoğlu ise yaptığı savunmasında, "Yusuf otelden ayrıldıktan sonra Eda resepsiyona geldi. Biraz sohbet ettikten sonra kendi odama geçtik ve orada birlikte olduk. Otelden ayrılacağı sıra taksi çağırdık ve benden 700 TL para istedi, bende vermedim. Sonra ona bu parayı vermediğim için kendisine tecavüz ettiğimi ve şikayetçi olacağını söyledi. Bende 'İstediğini yapabilirsin polise de gidebilirsin, sana olan yargı bana da var' dedim. Daha sonra otele polisler geldi ve karakola gidip ifade verdim" dedi.
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"EDA MUTSUZDU"
Eda Nur Kaplan'ın intihar etmeden önce yaşadıklarını kendisine anlattığını ifade eden Anne Fatma Polatoğlu, "Eda bana iki kişi tarafından tecavüze uğradığını ve bu olanları hazmedemediğini söyledi. Bana gelmesini söyledim fakat o Sıla isimli arkadaşında kaldı. Sonra ben kendisini ve diğer kızım Güler'i aradım açan olmadı. 4 saat sonra Sıla ve erkek arkadaşı benim yanıma gelip Eda'nın öldüğünü söylediler. Ne oldu diye sorduğumda kimse bana bir şey söylemedi. Olay olmadan önce de Eda'nın canı çok sıkkındı ve mutsuzdu" sözlerini kaydetti.
Duruşmada söz alan Eda Nur Kaplan'ın ablası Güler Kaplan ise kardeşinin taksiyle eve gelerek tecavüze uğradığını söylediğini, sonrasında sanık Güzelyurt'u defalarca aramasına rağmen dönüş yapılmadığını ve bunun üzerine karakola gidip şikayette bulunduklarını belirtti. Eda Nur Kaplan'ı eve bırakan ve duruşmada tanık olarak dinlenen taksi şoförü Ali U. ise Kaplan'ı sabaha karşı otelden aldığını ifade ederek, "Eda'yı taksiye bindiren kişi bana adres ve numara verdi. Arabada Eda ağlıyordu ve yarı baygındı. Ben de 'Ne oldu' diye sordum. Eda da hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Getirdiğim adreste ablası aldı Eda'yı ve parasının olmadığını söyledi. Ben de paramı vermezseniz karakola gideceğimi söylemem üzerine Mehmet bana otelde parasını vereceğini söyledi ben de otele geri döndüm" beyanlarında bulundu.
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Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, eksik evrakların giderilmesini ve sanıklarının tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.