Son dakika: Eda Nur Kaplan davasında yeni gelişme! Görüntüleri ortaya çıktı

Kaplan'ın ölümünden sonra hazırlanan iddianamede, ölümünden bir hafta önce cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Yusuf G. ve Mehmet A. hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından en az 18 yıl hapis cezası istenmişti.

