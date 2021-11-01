Son dakika: Eda Nur Kaplan davasında yeni gelişme! Görüntüleri ortaya çıktı

SON DAKİKA: EDA NUR KAPLAN DAVASINDA YENİ GELİŞME! GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Kaplan'ın ölümünden sonra hazırlanan iddianamede, ölümünden bir hafta önce cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Yusuf G. ve Mehmet A. hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından en az 18 yıl hapis cezası istenmişti. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan dava dosyasına Kaplan'ın ablasıyla tartışması, eğlence mekanındaki görüntüleri ve Yusuf G. ile mesajlaşmaları da eklendi. Kaplan'ın intiharından 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulundukları gerekçesiyle şikayette bulunmuş, Yusuf G. ve Mehmet A. ise çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklanmıştı. Olay sonrası hazırlanan iddianamede Kaplan'ın, 31 Temmuz'da ablası, Yusuf G. ve Mehmet A.'nın bulunduğu eğlence mekanına gittiği ve alkol aldıktan sonra başka mekana giderek alkol almaya devam ettikleri öğrenildi. Sonrasında Kaplan ile Yusuf G.'nin eğlence mekanından ayrılarak, Mehmet A.'nın sahibi olduğu otele gittikleri ifade edildi. Burada Yusuf G.'nin ve Mehmet A.'nın, alkolün etkisiyle kendisinde olmayan Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. 'ABLASI GÜLER, EDA NUR'U MEKANDAN GÖTÜRMEYE ÇALIŞMIŞ' 31 Temmuz tarihindeki görüntülerin ardından olaydan 4 gün sonra Yusuf G.'nin ve Kaplan'ın mesajlaşmaları da dava dosyasına eklendi. NE OLMUŞTU! Ankara'nın Çankaya ilçesinde iki kişinin cinsel saldırısına uğradığını iddia eden Eda Nur Kaplan bir sitenin 15. katından atlayarak hayatına son vermişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kaplan'a cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen zanlılardan Yusuf G., Mehmet A. ve olay gecesi otel odasında bulunan Aşkın K. yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Yusuf G. ve Mehmet A., 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Aşkın A. ise yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol hükmüyle serbest bırakılmıştı. Kaplan'ın ablası Güler Kaplan, katıldığı bir televizyon programında, Eda Nur'un kaldığı sevgi evindeki oda arkadaşı Sıla F.'nin kendisinin kimliğini kullanarak polis merkezine ifade verdiğini öne sürmüştü. Aralarındaki yazışmada Yusuf G., kendisinin iş adamı olduğunu ve kendisine oyun oynandığını iddia etti.