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Haberler Yaşam Son dakika: Eda Nur Kaplan davasında yeni gelişme! Görüntüleri ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 01.11.2021 13:40 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 13:44

Son dakika: Eda Nur Kaplan davasında yeni gelişme! Görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberi: Ankara'da bir binanın 15. katından atlayarak hayatını kaybeden Eda Nur Kaplan'ın ölümünden bir hafta önce bir eğlence mekanında yer aldığı görüntüler, dava dosyasına eklendi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

İHA
Son dakika: Eda Nur Kaplan davasında yeni gelişme! Görüntüleri ortaya çıktı

SON DAKİKA: EDA NUR KAPLAN DAVASINDA YENİ GELİŞME! GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Son dakika: Eda Nur Kaplan davasında yeni gelişme! Görüntüleri ortaya çıktı

Kaplan'ın ölümünden sonra hazırlanan iddianamede, ölümünden bir hafta önce cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Yusuf G. ve Mehmet A. hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından en az 18 yıl hapis cezası istenmişti.

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Son dakika: Eda Nur Kaplan davasında yeni gelişme! Görüntüleri ortaya çıktı

Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan dava dosyasına Kaplan'ın ablasıyla tartışması, eğlence mekanındaki görüntüleri ve Yusuf G. ile mesajlaşmaları da eklendi.

Son dakika: Eda Nur Kaplan davasında yeni gelişme! Görüntüleri ortaya çıktı

Kaplan'ın intiharından 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulundukları gerekçesiyle şikayette bulunmuş, Yusuf G. ve Mehmet A. ise çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklanmıştı.

Son dakika: Eda Nur Kaplan davasında yeni gelişme! Görüntüleri ortaya çıktı

Olay sonrası hazırlanan iddianamede Kaplan'ın, 31 Temmuz'da ablası, Yusuf G. ve Mehmet A.'nın bulunduğu eğlence mekanına gittiği ve alkol aldıktan sonra başka mekana giderek alkol almaya devam ettikleri öğrenildi.

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