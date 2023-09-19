Emine Erdoğan’dan tüm ülkelere sıfır atık gönüllüsü olmaya davet: Dünyanın dört bir yanına ulaşacak

DÜNYANIN DÖRT YANINA ULAŞACAK

Karar neticesinde, 30 Mart uluslararası sıfır atık günü ilan edilirken, iyi örnekleri inceleyerek, uygulamayı üye ülkelerde yaygınlaştırmayı amaçlayan sıfır atık yüksek düzeyli şahsiyetler kurulu tesis edildi. Genel Sekreter Guterres'in teklifiyle başkanlığını üstlendiğim kurulumuzun ilk resmi toplantısına, 1 Kasım'da İstanbul'da ev sahipliği yapacağım. Küresel sıfır atık hareketinin, günden güne, dünyanın dört bir yanına ulaşacağına, yürekten inanıyorum.

GELİŞMİŞ ÜLKELER DUYARSIZ DAVRANIYOR

Türkiye olarak Paris İklim Anlaşması'nın tarafıyız, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimiz var ve ulusal iklim kanunumuz için son safhaya geldik. Türkiye, Tarihi bir sorumluluğu olmadığı halde çevre krizleriyle mücadele etmek için tüm imkanlarını seferber ediyor. Ne yazık ki pek çok ülke alınan ortak kararları yerine getirmekte isteksiz davranıyor. 2020 yılına kadar yeşil iklim fonuna aktarılması gereken 100 milyar dolarlık destek hala yapılmadı. Gelişmiş ülkeler, dünyaya verdikleri zararın mağduru olan, Afrika ülkeleri, küçük ada devletleri ve az gelişmiş ülkelerin telafisi olmayan kayıp ve zararlarına karşı duyarsız kalıyor. Bu anlamda, iklim krizi, uluslararası bir samimiyet ve güven sınavı olmayı sürdürüyor.