Emine Erdoğan’dan tüm ülkelere sıfır atık gönüllüsü olmaya davet: Dünyanın dört bir yanına ulaşacak

Emine Erdoğan, himayelerinde Türkevi'nde gerçekleştirilen 'The World İs Our Common Home: Path to the Global Zero Waste movement/ Çevre Etkinliği kapsamında Emine Erdoğan, Sıfır atık iyi niyet beyanının web sitesi üzerinden imzaya açıldığını duyurdu. Lider eşleri ile bir araya gelen Emine Erdoğan, tüm dünyayı iyi niyet beyanını imzalamaya davet ederek şu mesajları verdi:

6 SENEDE 2 BİN FUTBOL SAHASI ARAZİYİ KORUDUK

Başta iklim değişikliği olmak üzere gezegenimizi tehdit eden krizlerle mücadelenin en önemli ayaklarından biri atıklarımızı azaltarak, kaynak israfını önlemek ve oluşan atıkları hammadde olarak geri dönüşüme kazandırmaktır. Bu amaçla Türkiye'de Sıfır Atık hareketini başlattık. 6 senenin sonunda, atıkları birer kaynak olarak değerlendirmek yoluyla, 650 milyon ton hammaddenin kullanımını önleyerek döngüsel ekonomiye katkı sunduk. 2 bin futbol sahası büyüklüğündeki araziyi koruduk.