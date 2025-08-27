Erkeklerde anoreksiya vakaları artıyor

Genellikle kadınlara özgü bir sorun olduğu düşünülen anoreksiya, dünya genelinde erkekler arasında da artış gösteriyor ve mevcut kanıtlar, erkeklerde ciddi hastalık ve ölüm riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Johns Hopkins Medicine verilerine göre, yeme bozuklukları, en ölümcül psikiyatrik rahatsızlıklar arasında yer alıyor. NHS England Digital'in 2021 verilerine göre de İngiltere'de yeme bozukluğu yaşayan erkeklerin hastaneye yatışları beş yıl içinde yüzde 128 arttı. Uzmanlara göre anoreksiya yaşayan erkeklerin sağlık sonuçları genellikle daha ağır seyrediyor. Erkeklerde ölüm oranı sekiz kat daha yüksek; ayrıca hastaneye kaldırılma olasılıkları da daha fazla.