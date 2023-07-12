Haberler Yaşam Haberleri Erken uyarı can kurtardı
Giriş Tarihi: 13.7.2023

Erken uyarı can kurtardı

Düzce’deki sel felaketinde 4 evin yıkıldığı Aksu köyünde erken uyarı ile can kaybının önüne geçildi. Köy muhtarı Zekeriya Beyaz: Bütün kurumlar selden önce bize bilgi verdi. Vakit kaybetmeden hasta ve yaşlılarımızı tahliye ettik

ENES GÜNEŞ
Erken uyarı can kurtardı
Merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta, Aksu Deresi'nin geçtiği 80 haneli Fındıklı Aksu köyünde, il genelinde yaklaşık 3 gün etkili olan kuvvetli yağışın yol açtığı selde 4 ev yıkıldı, 11 ev kullanılamaz hale geldi, 2 köprü yıkıldı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün uyarıları, Düzce Valiliği koordinesinde AFAD'ın dere yatağındaki evlerde yaşayanların erken tahliye kararıyla güvenli bölgelere sevk edilmesi can kaybı yaşanmasını önledi. Köyün muhtarı Zekeriya Beyaz, çok büyük afet yaşamalarına rağmen erken tahliye kararıyla köyde can kaybının engellendiğini söyledi. Selin köyde büyük oranda hasara yol açtığını vurgulayan Beyaz, "Bütün kurumlar selden önce bize bilgileri vermişlerdi.



Biz de bu doğrultuda bütün vatandaşlara anonsumuzu yaptık. Vakit kaybetmeden başta hasta ve yaşlılarımızı tahliye ettik. Geriye sadece gençlerimiz kaldı. Onlar için de riskin bulunmadığı merkez oluşturduk" dedi. Ana yollar, telefon ve elektrik direklerinin zarar gördüğünü bildiren Beyaz, "İl Özel İdaresi'nden tutun bütün kurumlar hemen buraya gelerek eksikliklerimizi, ihtiyaçlarımızı karşılamaya başladılar. Vekillerimiz de geldiler, onlar da gereken talimatları bütün kurumlara ilettiler. Allah bir daha böyle afet yaşatmasın" ifadelerini kullandı. Köy sakinlerinden 54 yaşındaki Fatma Efiloğlu, "Her şey saniyelik, bir anda oldu. Sel suyu önce kaynımın ahırını aldı, ardından traktörün römorkunu götürdü, en son da benin evime daldı. Çok korktuk hemen yukarı araziye güvenli bölgeye kaçtık" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İstanbul’da kan donduran vahşet! Derin dondurucuda bulunan cesedin kimliği belli oldu
CHP Genel Merkezi'ne gelen Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Derhal istifanı açıkla
Son dakika | Başkan Erdoğan: İsveç'in NATO'ya katılım sürecinde karar TBMM'nin
Başkan Erdoğan'dan Seyyid Abdulbaki Elhüseyni için başsağlığı mesajı
Mars’ta büyük keşif! Çin aracı 400 bin yıllık detayı buldu
SON DAKİKA: Balıkesir Susurluk'da korkutan deprem
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Japonya'daki biri Londra'ya mı daha yakındır, yoksa Paris'e mi?
SON DAKİKA | Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'yi resmen duyurdu! İşte yıldız ismin bonservisi...
Kemal Kılıçdaroğlu akıl hocası Rasim Bölücek'ten vazgeçemedi: Enver Altaylı'ya yakınlığıyla biliniyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Erken uyarı can kurtardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA