Erken uyarı can kurtardı

Merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta, Aksu Deresi'nin geçtiği 80 haneli Fındıklı Aksu köyünde, il genelinde yaklaşık 3 gün etkili olan kuvvetli yağışın yol açtığı selde 4 ev yıkıldı, 11 ev kullanılamaz hale geldi, 2 köprü yıkıldı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün uyarıları, Düzce Valiliği koordinesinde AFAD'ın dere yatağındaki evlerde yaşayanların erken tahliye kararıyla güvenli bölgelere sevk edilmesi can kaybı yaşanmasını önledi. Köyün muhtarı Zekeriya Beyaz, çok büyük afet yaşamalarına rağmen erken tahliye kararıyla köyde can kaybının engellendiğini söyledi. Selin köyde büyük oranda hasara yol açtığını vurgulayan Beyaz, "Bütün kurumlar selden önce bize bilgileri vermişlerdi.Biz de bu doğrultuda bütün vatandaşlara anonsumuzu yaptık. Vakit kaybetmeden başta hasta ve yaşlılarımızı tahliye ettik. Geriye sadece gençlerimiz kaldı. Onlar için de riskin bulunmadığı merkez oluşturduk" dedi. Ana yollar, telefon ve elektrik direklerinin zarar gördüğünü bildiren Beyaz, "İl Özel İdaresi'nden tutun bütün kurumlar hemen buraya gelerek eksikliklerimizi, ihtiyaçlarımızı karşılamaya başladılar. Vekillerimiz de geldiler, onlar da gereken talimatları bütün kurumlara ilettiler. Allah bir daha böyle afet yaşatmasın" ifadelerini kullandı. Köy sakinlerinden 54 yaşındaki Fatma Efiloğlu, "Her şey saniyelik, bir anda oldu. Sel suyu önce kaynımın ahırını aldı, ardından traktörün römorkunu götürdü, en son da benin evime daldı. Çok korktuk hemen yukarı araziye güvenli bölgeye kaçtık" diye konuştu.