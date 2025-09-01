SON DAKİKA | Tuncay Meriç'in infazında yeni detaylar! Katilin ifadesi ortaya çıktı: "Beni birisi arayıp işi söyledi”

Son dakika haberi: Olayla ilgili başlatılan çalışmada polis, cinayet şüphelisi Efe H.'nin yurt dışına kaçmak için Edirne'nin Uzunköprü ilçesine gittiğini belirledi. Polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmalarının ardından Rıza Efendi Mahallesi Arabacılar Sokak'taki bir evde saklandığı tespit edilen Efe H., yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin yurt dışına kaçmasına yardım ettiği belirlenen ve evin sahibi olan G.K. ise aynı gece Muradiye Mahallesi Hayrabolu Caddesi'nde yakalandı. Şüphelinin 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama' suçundan arandığı ve hakkında 2 buçuk yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.