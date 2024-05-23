Olay, Coğlaki Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Cafer Kutluer, yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddeye elinde tüfekle gelerek eski sevgilisi Merve E.'nin çalıştığı fotoğrafçıya peş peşe ateş etti. Silahlı saldırgan bu esnada iş yerinde müşteri olarak bulunan Efekan Bulat (18) ile yanındaki kuaförün sahibi Talip Sürücü'yü (36) vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Sürücü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kısa sürede gözaltına alınan Cafer Kutluer'in silahlı saldırı anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Eski sevgili dehşet saçtı! Sevgilisinin çalıştığı iş yerine ateş açtı, 2 kişiyi vurdu