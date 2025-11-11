Eskişehir’de Ahmet Çalık’ı canice katletmişti: Katili yapılan haberler yakalattı!

Alınan bilgiye göre, 8 Kasım'da Ahmet Çalık isimli vatandaşa, babasına ait otomobili kullanan Y.N. tarafından kasıtlı olarak çarpılmış, ardından araçtan inen şüpheli, demir çubuk ile Çalık'ın kafasına defalarca vurmuştu. Ağır yaralanan Çalık, Acil Sağlık Ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olayın ardından jandarma ekipleri, şüpheli Y.N.'in yakalanması için çalışma başlattı.