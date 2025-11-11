Husumetlisini, otomobil ile çarpıp demir çubukla döverek öldüren şüphelinin yakalanma anı kamerada | Video

11.11.2025 | 16:00

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde husumetlisi Ahmet Çalık'ı otomobille çarptıktan sonra demir çubukla döverek öldüren Y.N.'nin Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki aşevinde yakalandığı anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; Emirdağ Belediyesi'ne ait aşevi önünde gezinen Y.N.'nin içeri girip yemek için beklediği, bu sırada olay yerine polis tarafından gözaltına aldığı anlar yer aldı. Diğer yandan Y.N.'nin bölgede kendisini çoban olarak tanıtıp, iş aradığını söylediği öğrenildi. Emirdağ Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Y.N., Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerine teslim edildi.