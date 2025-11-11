Husumetlisini, otomobil ile çarpıp demir çubukla döverek öldüren şüphelinin yakalanma anı kamerada | Video
11.11.2025 | 16:00
Eskişehir'in Çifteler ilçesinde husumetlisi Ahmet Çalık'ı otomobille çarptıktan sonra demir çubukla döverek öldüren Y.N.'nin Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki aşevinde yakalandığı anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; Emirdağ Belediyesi'ne ait aşevi önünde gezinen Y.N.'nin içeri girip yemek için beklediği, bu sırada olay yerine polis tarafından gözaltına aldığı anlar yer aldı. Diğer yandan Y.N.'nin bölgede kendisini çoban olarak tanıtıp, iş aradığını söylediği öğrenildi. Emirdağ Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Y.N., Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerine teslim edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:04
06:57
Müge Anlı'dan 'Yeşil Vatan Seferberliği'ne fidanlarla destek | Video 11.11.2025 | 12:01
04:17
Büyükçekmece’de dehşette ölü sayısı 3'e yükseldi | Video 11.11.2025 | 11:14
04:16
01:20
İstanbul’da yine metrobüs arızası! Seferler neredeyse durdu | Video 11.11.2025 | 09:34
00:32
Siber Suçlarla Mücadele kapsamında 403 şüpheli yakalandı | Video 11.11.2025 | 08:50
00:15
Motosikletiyle ön kaldırdı, kayarak böyle düştü | Video 11.11.2025 | 08:50
03:08
Beraber seyahat ettiği arkadaşlarına ateş etti: 2 ölü, 1 ağır yaralı | Video 11.11.2025 | 08:49
01:43
00:43
Depreme kahvehanede yakalanan vatandaşların panik hali kamerada | Video 11.11.2025 | 08:48
04:27
04:04
04:37
01:13
Festivalde korku dolu anlar kamerada! Paraşütçü kayaya böyle çarptı | Video 10.11.2025 | 11:28
02:48
00:49
Balıkesir'de peş peşe depremler | Video 10.11.2025 | 09:09
00:55
02:18
Kadıköy’de dehşet anları! Genç kadının yüzünü böyle yaktı | Video 10.11.2025 | 09:09
01:55
00:30
Beşiktaş'ta İETT otobüsü kaza yaptı | Video 09.11.2025 | 15:42