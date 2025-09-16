Eskişehir’de küçük çocuk araçla duvarın arasına sıkıştı: Vatandaşlar arabayı elleriyle kaldırdı!

Büyük geçmiş olsun. Sonuçta kimse isteyerek kaza yapmaz. Çarpan arkadaş da çok üzüldü. Ama ister istemez çoluğumuz çocuğumuz burada geçiyor. Halka da söyleyebiliriz: Biraz yavaş geçsinler, biraz dikkatli olsunlar. Bu olay bir cana mal olabilirdi. Evet, kesinlikle. Yetkililerden bunu kesinlikle istiyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi araçlar çok hızlı geliyor. Burası 30 ile geçilmesi gereken bir yolken, 50-60 ile geçildiğinde ister istemez kazalara sebep oluyor. Yayanın durumu şöyle: Ayağında çatlak oluşmuş, komple alçıya alınmış. Şikayetçi olmamışlar. Çarpan arkadaş da geldi, "Zararı karşılayalım" dedi. Kepenk gitti, tabelamız kırıldı. Ufak maddi zarar oldu. Büyük geçmiş olsun" dedi.