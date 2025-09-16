Çarptığı araç 11 yaşındaki çocuğu duvara sıkıştırdı | Video 16.09.2025 | 11:09 Eskişehir’de sürücüsünün kontrolden çıkıp, park halindeki araca çarparak bir çocuğun yaralanmasına sebep olan kazanın görüntüleri güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde kaza yapan kadın sürücü panikle araçtan inerken, araç vatandaşlarca kaldırılarak çocuk sıkıştığı yerden kurtarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, geçtiğimiz Pazar günü Emek Mahallesi Dilek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.E. idaresindeki FP-894- XA Fransa plakalı araç ara sokaktan Dilek Caddesi'ne çıktı. Bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, caddeye çıkarken direksiyon hakimiyeti kaybolan araç bir anda savrulmaya başlıyor. Daha sonra araç park halindeki 34 FJD 637 plakalı araca çarpıyor. O sırada park halindeki aracın yanından geçen 11 yaşındaki S.A. araçla işletmelerin duvarının arasında kalıyor. Park halindeki araca çarparak çocuğu yaralayan aracın ise tekerinin patinaj çektiği ve ileriye gittiği görülüyor.

VATANDAŞLAR ÇOCUĞU SIKIŞTIRAN ARACI ELLERİYLE KALDIRDI

Olay sonrası kazayı yapan kadın sürücünün araçtan indiği ve sıkıştırdığı çocukta dolayı panik yaşadığı, annenin ise yere yığıldığı net bir şekilde görülüyor. Panikten dolayı adeta eli ayağına dolaşan E.E. isimli kadın sürücünün araca binip geri manevra yapamadığı görülüyor. Saniyeler içinde olay yerine koşan vatandaşlar, park halindeki otomobili elleriyle kaldırdığı ve çocuğu sıkıştığı yerden kurtardığı görülüyor.

Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 11 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı, kazayı ise hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. Öte yandan kazada dükkânı zarar gören esnafın masraflarının ise sürücü E.E. tarafından ödeneği bilgisi edinildi.

"ÇARPAN ARKADAŞ DA ÇOK ÜZÜLDÜ"

Dükkanı önünde gerçekleşen kaza hakkında konuşan ve caddede araçların hızlı seyrettiği için kasis talebinde bulunan esnaf İsa Demir, "Olay tamamen ara yoldan çıkan arkadaşın, yukarıdan gelen aracı kurtarmak amacıyla hızlı çıkmasıyla gerçekleşiyor. Hızlı çıkınca buradaki park halindeki araca çarpmamak için manevra yapıyor. Manevra yapar yapmaz da buradaki araçla birlikte aradaki çocuğu sıkıştırıyor. Çocuk kepenk arasında kalıyor. Bu yol yapıldıktan sonra araçlar çok hızlı geliyor. Aslında yetkililerden kasis yapılmasını istiyoruz. Burada çok kaza oldu. Büyük geçmiş olsun. Sonuçta kimse isteyerek kaza yapmaz. Çarpan arkadaş da çok üzüldü. Ama ister istemez çoluğumuz çocuğumuz burada geçiyor. Halka da söyleyebiliriz: Biraz yavaş geçsinler, biraz dikkatli olsunlar. Bu olay bir cana mal olabilirdi. Evet, kesinlikle. Yetkililerden bunu kesinlikle istiyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi araçlar çok hızlı geliyor. Burası 30 ile geçilmesi gereken bir yolken, 50-60 ile geçildiğinde ister istemez kazalara sebep oluyor. Yayanın durumu şöyle: Ayağında çatlak oluşmuş, komple alçıya alınmış. Şikayetçi olmamışlar. Çarpan arkadaş da geldi, "Zararı karşılayalım" dedi. Kepenk gitti, tabelamız kırıldı. Ufak maddi zarar oldu. Büyük geçmiş olsun" dedi.