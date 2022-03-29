Evine davet ettiği arkadaşına öyle bir şaka yaptı ki! Liseli Alp gözlerini kaybetti

"Oğlumun iki gözü gitti. Ve bunu hayatı boyunca taşıyacak. Ben anlamıyorum, çocukların eline bu tabancalar niye veriliyor? Niye evde tutuluyor, niye koruma altında değil? Bunlar daha 16 yaşında. Bir ihmal, bir dikkatsizlik, bir çocuğun iki gözüne mal oldu. Bir gözü zaten kapandı. İkinci gözünü de ameliyat edecekler. Ama doktorun çok umudu yok. Alnında kırıklar var. O kırıkların geçmesi biraz uzun sürebilir. Ama göz için çok üzgünüm yani. Gerçekten çok üzgünüm. Alp, daha 16 yaşında. Çok kızgınım. Bir silah nasıl korumasız bırakılabilir?"