Evlat nöbetindeki baba: Lütfü Türkkan’ı istifaya davet ediyoruz

'YAPILAN ŞEHİT AİLELERİNE SAYGISIZLIK'

6 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için HDP il binası önündeki eylemini sürdüren Süleyman Aydın, Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçilerin geldiğini dile getirerek, İYİ Parti yöneticilerinin bugüne kadar kendilerine ziyaret etmemesini kınadı. Aydın, "Dünya feryadımızı duydu. Bir tek HDP, İYİ Parti duymadı bizi. Biz burada evlatlarımızın yolunu sonuna kadar gözleyeceğiz" dedi.

Eylemlerinin ilk gününden itibaren şehit ailelerinin kendilerini yalnız bırakmadığını söyleyen Aydın, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında, çobanlık yaparken şehit olan İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren'e, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın kendisine küfretmesini kabul etmiyoruz. Türkkan'ı istifaya davet ediyoruz. Tüm şehit ailelerine büyük saygısızlık yapıldı. Yapılanları nefretle kınıyorum. İYİ Parti'yi vicdana davet ediyorum. Türk Milleti bunu Türkkan'ın yanına bırakmayacaktır. Sonuna kadar şehit ailelerimizin yayındayız" diye konuştu.

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