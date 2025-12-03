Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) "evli öğrenciler için apart yurt" projesi başlatacak. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde yer alan Ayrımcılığın Önlenmesi Alt Komisyonunda KYK Genel Müdürü Yardımcısı Mustafa Özgül, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanı Fatih Nişancı ile YTB Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanı Mustafa Yakupoğlu sunum yaptı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdür Yardımcısı Özgül, ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere burs ve kredi verdiklerini söyledi. Yurtlarda engelli öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik düzenlemeler yapıldığını belirten Özgül, "630 yurt müdürlüğümüzde bulunan 2 bin 849 engelli öğrencimize uygun oda hizmeti verilmekte" dedi. Özgül, depremzede olduğunu belgeleyenlerin yurtlarda ücretsiz barındıklarını da sözlerine ekledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Recep Ali Er ise evli öğrencilere apart yurt projesini hayata geçireceklerini açıkladı. Birçok ilde evli öğrenci bulunduğun dile getiren Er, "Evli öğrencilerle ilgili bir çalışmamız olacak. Evli oldukları için yurtta barınma şansları olmayacak, onlara eğer eşler o ildeyse, bulundukları ilde, artık bir oda, bir apart vereceğiz. Bir bina olarak apart şeklinde bu genç aileleri de barındıracağız. Eğer eşlerden biri başka illerde ise burs şeklinde olacak. Henüz planlama aşamasında önümüzdeki süreçte hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.