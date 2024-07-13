Evlilik vaadiyle buluştu, tuzak kurup evindeki altınları çaldı

Murat C. ise elinde çiçekle Mürvet Y.'yi karşıladı. Bir süre sonra portakal suyunu içen Mürvet Y. rahatsızlanarak evine gitmek istedi. Şüpheli, Mürvet Y.'yi Marmara Mahallesi'ndeki evine götürdü. Mürvet Y. evde baygınlık geçirdi. Bu sırada Murat C., arkadaşı İmdat Y.'yi eve aldı. İki şüpheli, evdeki ziynet eşyalarını ve bir miktar nakit parayı çaldı. Mürvet Y. kendine geldikten sonra altınlarla birlikte toplam 878 bin lirasının çalındığını söyleyerek Gürpınar Polis Merkezi Amirliği'ne şikayette bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kameralarını izleyerek olayla ilgili inceleme başlattı.