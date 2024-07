Evlilik vaadiyle buluştu, tuzak kurup evindeki altınları çaldı

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan olay ve şüphelilerin Mürvet Y.'nin içeceğine ilaç attığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüpheliler Murat C. ile İmdat Y.'nin önceden restorana gelip hazırlık yaptığı görülüyor. Mürvet Y.'nin gelmesine yakın İmdat Y. restorandan ayrılıyor. Murat C., elinde çiçekle Mürvet Y. ile buluşuyor. Murat C., rahatsızlanan Mürvet Y.'yi restorandan çıkarıyor. Bir başka görüntüde ise Murat C. ile İmdat Y.,'nin Mürvet Y.'nin evine girmeden önce asansöre bindikleri görülüyor.