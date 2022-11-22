Fabrika gibi çeteye suçüstü: Silah ve silah parçalarıyla imalatta yakalandılar…

Adreslerde yapılan aramalarda ayrıca dokuz milimetre çapında iki ruhsatsız tabanca, iki şarjör, akıllı saat, dizüstü bilgisayar, kamera kayıt cihazı ve harici bellek de bulundu. El konulan bütün suç unsurları detaylı bir şekilde incelemeye alındı. Üç çete üyesi de "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.