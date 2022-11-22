Fabrika gibi çeteye suçüstü! Silah ve silah parçalarıyla imalatta yakalandılar | Video

Balıkesir Emniyeti; çetelere ve suç örgütlerine silah satışı yapan silah kaçakçılarını operasyonla suçüstü yakaladı. Binlerce silah parçası ve silahlar ele geçirildi. Silahların ve silah parçalarının ele geçirilmesiyle birlikte çok sayıda olası suç eyleminin önüne geçilmiş oldu.

Balıkesir Emniyeti'ne bağlı olan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yasa dışı silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Beş farklı adrese eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Yasa dışı yollarla silah imalatı ve ticareti yapan üç çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Yasa dışı silah çetesi üyesi olan ve imal ettikleri ruhsatsız silahları sattıkları iddia edilen üç kişinin adeta silah fabrikasını andıran ikamet adreslerinde binlerce silah parçası ve silahlar bulundu.

Çetelere ve suç örgütlerine silah satışı yaptıkları iddia edilen çete üyelerinin yasa dışı silah ticaretinde kullandıkları üç cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu. Silahların ve silah parçalarının ele geçirilmesiyle birlikte çok sayıda olası suç eyleminin yaşanmadan önüne geçildiği ifade edildi.

BİNLERCE SİLAH PARÇASINA EL KONULDU

Operasyon düzenlenen üç farklı adreste bin 81 namlu ve namlu yatağı, 600 şarjör yayı ve şarjör alt kapağı, 505 tabanca birleştirme pimi, 205 ince yay, 165 tabanca üst kapak takımı, 164 tabanca emniyeti mandalı, 160 metal icra mili yatağı, 147 icra mili ve yayı, 129 şarjör, 114 boş tabanca kutusu, ucu açık tabanca gövdesi ile birleştirilmiş 70 namlu yatağı, 53 metal tabanca iğnesi, namlusu açık vaziyette 48 tabanca alt gövdesi, 25 mermi, 18 tabanca horozu ve tabanca sürgüsü, 10 silah kabzesi parçası ve tabanca kabzesi pimi ve dört tabanca emniyet mandalı takımı ele geçirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda ayrıca dokuz milimetre çapında iki ruhsatsız tabanca, iki şarjör, akıllı saat, dizüstü bilgisayar, kamera kayıt cihazı ve harici bellek de bulundu. El konulan bütün suç unsurları detaylı bir şekilde incelemeye alındı. Üç çete üyesi de "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.