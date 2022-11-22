Video Yaşam Fabrika gibi çeteye suçüstü! Silah ve silah parçalarıyla imalatta yakalandılar | Video
Fabrika gibi çeteye suçüstü! Silah ve silah parçalarıyla imalatta yakalandılar | Video

Fabrika gibi çeteye suçüstü! Silah ve silah parçalarıyla imalatta yakalandılar | Video

22.11.2022 | 11:09

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fabrika gibi çeteye suçüstü! Silah ve silah parçalarıyla imalatta yakalandılar | Video 01:23
Fabrika gibi çeteye suçüstü! Silah ve silah parçalarıyla imalatta yakalandılar | Video 22.11.2022 | 11:09
İstanbul’da sahte içki operasyonu: Piyasa değeri 15 milyon | Video 01:24
İstanbul'da sahte içki operasyonu: Piyasa değeri 15 milyon | Video 22.11.2022 | 10:04
Karkamış’ta roketli saldırıda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hasan Karataş, son yolculuğuna uğurlandı | Video 04:35
Karkamış'ta roketli saldırıda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hasan Karataş, son yolculuğuna uğurlandı | Video 22.11.2022 | 10:51
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 22 Kasım 2022 Salı atv izle | Video 09:41
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 22 Kasım 2022 Salı atv izle | Video 22.11.2022 | 10:53
Sahte para çetesine şafak operasyonu: 16 gözaltı kararı | Video 02:14
Sahte para çetesine şafak operasyonu: 16 gözaltı kararı | Video 22.11.2022 | 08:49
Amasya’da kaza geçiren Sergen Deveci’nin durumu nasıl? İşte ünlü oyuncu Sergen Deveci’nin hastaneden ilk görüntüleri... | Video 00:14
Amasya'da kaza geçiren Sergen Deveci'nin durumu nasıl? İşte ünlü oyuncu Sergen Deveci'nin hastaneden ilk görüntüleri... | Video 22.11.2022 | 08:45
Esra Erol’a gelen Cemile’nin hayatı değişti! Yeni evinin kapısı Esra Erol’da açtı | Video 17:06
Esra Erol’a gelen Cemile’nin hayatı değişti! Yeni evinin kapısı Esra Erol’da açtı | Video 21.11.2022 | 21:33
Aydın’da beklenen sağanak yağış başladı | Video 02:27
Aydın’da beklenen sağanak yağış başladı | Video 21.11.2022 | 18:29
Terör örgütü YPG/PKK’dan Karkamış’a roket saldırısı! 2 kişi şehit oldu, 10 kişi yaralandı | Video 00:37
Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış'a roket saldırısı! 2 kişi şehit oldu, 10 kişi yaralandı | Video 21.11.2022 | 13:47
Amasya’da trafik kazası geçiren Melis İşiten, Sergen Deveci ve Ceyhun Fersoy’un sahneledikleri oyunun görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:25
Amasya'da trafik kazası geçiren Melis İşiten, Sergen Deveci ve Ceyhun Fersoy'un sahneledikleri oyunun görüntüleri ortaya çıktı | Video 21.11.2022 | 11:56
SON DAKİKA: PKK/YPG’den Karkamış’a saldırı! 2 şehit, 10 yaralı | Video 01:20
SON DAKİKA: PKK/YPG'den Karkamış'a saldırı! 2 şehit, 10 yaralı | Video 21.11.2022 | 12:01
Amasya Valisi’nden kazada yaralanan tiyatro ekibine ziyaret: Birinin durumu kritik | Video 02:33
Amasya Valisi'nden kazada yaralanan tiyatro ekibine ziyaret: "Birinin durumu kritik" | Video 21.11.2022 | 11:22
Müge Anlı’da gündeme gelmişti! 43 yaşındaki Erdal Sakız ölü bulundu | Video 07:16
Müge Anlı'da gündeme gelmişti! 43 yaşındaki Erdal Sakız ölü bulundu | Video 21.11.2022 | 10:39
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 21 Kasım 2022 Pazartesi atv izle! | Video 10:19
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 21 Kasım 2022 Pazartesi atv izle! | Video 21.11.2022 | 10:43
Dehşet anları kamerada! Kavgada husumetlisi yerine babası ve kardeşini vurdu | Video 03:20
Dehşet anları kamerada! Kavgada husumetlisi yerine babası ve kardeşini vurdu | Video 21.11.2022 | 10:49
Zehir serasında suçüstü yakalandılar | Video 00:14
Zehir serasında suçüstü yakalandılar | Video 21.11.2022 | 10:10
Türk basın tarihinin çınarı Hıncal Uluç’u kaybettik! Usta gazeteci 83 yaşındaydı... | Video 01:58
Türk basın tarihinin çınarı Hıncal Uluç'u kaybettik! Usta gazeteci 83 yaşındaydı... | Video 21.11.2022 | 10:10
Uyuşturucu sevkiyatında suçüstü | Video 00:47
Uyuşturucu sevkiyatında suçüstü | Video 21.11.2022 | 10:09
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Zehir tacirleri suçüstü yakalandı | Video 01:43
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Zehir tacirleri suçüstü yakalandı | Video 21.11.2022 | 10:09
Marketçi genç, fırtınayla sürüklenen çerez standını metrelerce koşarak böyle yakaladı | Video 03:27
Marketçi genç, fırtınayla sürüklenen çerez standını metrelerce koşarak böyle yakaladı | Video 21.11.2022 | 09:54

Balıkesir Emniyeti; çetelere ve suç örgütlerine silah satışı yapan silah kaçakçılarını operasyonla suçüstü yakaladı. Binlerce silah parçası ve silahlar ele geçirildi. Silahların ve silah parçalarının ele geçirilmesiyle birlikte çok sayıda olası suç eyleminin önüne geçilmiş oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Balıkesir Emniyeti'ne bağlı olan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yasa dışı silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Beş farklı adrese eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Yasa dışı yollarla silah imalatı ve ticareti yapan üç çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Yasa dışı silah çetesi üyesi olan ve imal ettikleri ruhsatsız silahları sattıkları iddia edilen üç kişinin adeta silah fabrikasını andıran ikamet adreslerinde binlerce silah parçası ve silahlar bulundu.

Çetelere ve suç örgütlerine silah satışı yaptıkları iddia edilen çete üyelerinin yasa dışı silah ticaretinde kullandıkları üç cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu. Silahların ve silah parçalarının ele geçirilmesiyle birlikte çok sayıda olası suç eyleminin yaşanmadan önüne geçildiği ifade edildi.

BİNLERCE SİLAH PARÇASINA EL KONULDU

Operasyon düzenlenen üç farklı adreste bin 81 namlu ve namlu yatağı, 600 şarjör yayı ve şarjör alt kapağı, 505 tabanca birleştirme pimi, 205 ince yay, 165 tabanca üst kapak takımı, 164 tabanca emniyeti mandalı, 160 metal icra mili yatağı, 147 icra mili ve yayı, 129 şarjör, 114 boş tabanca kutusu, ucu açık tabanca gövdesi ile birleştirilmiş 70 namlu yatağı, 53 metal tabanca iğnesi, namlusu açık vaziyette 48 tabanca alt gövdesi, 25 mermi, 18 tabanca horozu ve tabanca sürgüsü, 10 silah kabzesi parçası ve tabanca kabzesi pimi ve dört tabanca emniyet mandalı takımı ele geçirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda ayrıca dokuz milimetre çapında iki ruhsatsız tabanca, iki şarjör, akıllı saat, dizüstü bilgisayar, kamera kayıt cihazı ve harici bellek de bulundu. El konulan bütün suç unsurları detaylı bir şekilde incelemeye alındı. Üç çete üyesi de "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA