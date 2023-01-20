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Giriş Tarihi: 20.1.2023 09:26 Son Güncelleme: 20.1.2023 09:33

Fatih'te park halindeki otomobil alev alev yandı! Kullanılamaz hale geldi

İstanbul Fatih'te park halindeki lüks bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

DHA
Fatih’te park halindeki otomobil alev alev yandı! Kullanılamaz hale geldi

Olay saat 03: 30 sıralarında Silivrikapı Mahallesi İmam Mehmet Sokakta meydana geldi. İddiaya göre 34 FR 9711 plakalı otomobilde yangın çıktı.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Aracın yandığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

Fatih'de park halindeki lüks otomobil alev alev yandı! O anlar kamerada | Video

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Fatih'te park halindeki otomobil alev alev yandı! Kullanılamaz hale geldi
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