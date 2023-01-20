Fatih’te park halindeki otomobil alev alev yandı! Kullanılamaz hale geldi

Olay saat 03: 30 sıralarında Silivrikapı Mahallesi İmam Mehmet Sokakta meydana geldi. İddiaya göre 34 FR 9711 plakalı otomobilde yangın çıktı.
YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Aracın yandığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.
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