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Giriş Tarihi: 4.9.2022 14:59 Son Güncelleme: 4.9.2022 15:37

Fatih'te spor salonundaki cinayetin şüphelileri tutuklandı

İstanbul Fatih'te önceki gün akşam saatlerinde spor salonunda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Azerbaycanlı Jeyhun Alakbarov’un alacak verecek meselesi yüzünden husumet yaşadığı ve telefonda küfürlü konuştuğu kişiler tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Fatih’te spor salonundaki cinayetin şüphelileri tutuklandı

Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Zeynal A.'nın ifadesinde; "Alacak verecek yüzünden tartıştık telefonda küfür edince spor salonuna gidip ateş ettik" dediği öne sürüldü.
Olay Fatih, Seyyid Ömer Mahallesinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sırrıpaşa Sokakta ki bir spor salonuna egzersiz yapmak için gelen Jeyhun Alakbarov'a 2 kişi gelerek silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Alakbarov kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler de hızla olay yerinden kaçtı. Çalışanlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de silahlı saldırıya uğrayan Alakbarov'un hayatını kaybettiğini belirledi.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR
Olaydan sonra devriye gezen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçileri kaçan 2 şüpheli görünce 'Dur' ihtarında bulundu. Şüpheliler uyarılara aldırış etmeden kaçmaya devam etti. Bir süre şüphelileri takibe alan mahalle bekçileri kaçan 2 şüpheliyi kısa sürede kıskıvrak yakaladı.

"TELEFONDA KÜFÜRLEŞTİK"
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler Azerbaycanlı Zeynal A. ve İadıgar G. Gayrettepe emniyete götürüldü. Şüphelilerden Zeynal A.'nı emniyette verdiği ifadede; "Aramızda alacak verecek yüzünden tartışma yaşandı. Olay günü telefonda bu yüzden küfürleştik. Bunun üzerine spor salonuna gidip bilinen yerlerinden yaraladım" dediği öne sürüldü.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Fatih'te spor salonundaki cinayetin şüphelileri tutuklandı
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