Futbolculardan Muhammet’e ‘yanındayız’ mesajı

Adana'da yaşayan Hasan ve Narin Erol çiftinin 5 çocuğundan biri olan Muhammet'e doğduğunda nadir görülen çift taraflı 'doğuştan kaval kemiği yokluğu' (Tibial Hemimelia) tanısı konuldu. Erol çifti, evlatlarının tedavisi için Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne gitti ancak bir çözüm bulamadı. 8 ay önce ise Muhammet'in her 2 bacağında da enfeksiyon çıktı ve 2 bacak diz altından kesildi. Küçük çocuk tekerlekli sandalyeye mahkûm kaldı.Erol çifti 125 bin lira tutan protez bacak masrafı için yardım kampanyası başlattı. Oğlunun futbol aşkını bilen anne Narin Erol, oğlunu aylar boyunca Güney Yıldızı Stadyumu'ndaki yaşıtlarının oynadığı Havuzlubahçe Spor Kulübü antrenmanlarına götürdü. Tekerlekli sandalyeden futbol oynayan arkadaşlarını izleyen Muhammet'in futbol aşkının gazete ve televizyonlarda haber olarak yayınlanmasının ardından hayırsever Ogün Sever devreye girdi ve küçük çocuğa protez bacaklar takıldı. Muhammet Erol, protez bacaklarına kavuştuktan sonra ilk adımını futbol sahasında attı. Havuzlubahçe Stadı'nda arkadaşları tarafından alkışlarla karşılanan Muhammet, topa vurdu ve arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçirdi.Muhammet'in futbol aşkını gören restoran işletmecisi Celil Yılmaz, çoğu arkadaşı olan ünlü futbolculara ulaştı, futbolculardan küçük çocuk için video mesajı istedi. Barcelona B takımda forma giyen Emre Demir, Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Arda Güler, Galatasaray'dan Kazımcan Karataş, Adana Demirspor'un kaptanı Gökhan İnler, futbol yorumcusu Ertem Şener ve SABAH yazarı Ahmet Çakar video mesajı gönderip küçük çocuğun her zaman yanında olduklarını belirtti. Ayrıca Adana Demirsporlu oyuncular Muhammet için forma imzalayıp gönderdi.Futbolcu ağabeylerinden gelen video mesajlarını izleyen Muhammet'in sevinci görülmeye değerdi. Muhammet, "Bana her zaman destek olacaklarını söylediler. Kendilerini çok seviyorum. Beni mutlu ettiler. Ben de onlar gibi futbolcu olmak istiyorum" dedi. Celil Yılmaz ise, "Önümüzdeki günlerde Muhammet'i istediği takımın maçına götüreceğim" diye konuştu.