Futbolda ikinci dalga bahis soruşturması! İşte gözaltına alınan isimler: Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı da listede...

Son dakika haberleri... Türkiye'nin gündemine oturan futbolda bahis soruşturmasına yönelik yeni dalga operasyonu gerçekleşti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca futbolda bahis soruşturması kapsamında sabah saatlerinde operasyon yapıldı. MASAK, yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler ve açık kaynaklardan yapılan çalışmalar neticesinde bahse bulaşan futbolcular ve kulüp başkanları tespit edildi.
GALATASARAY VE FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR
Kendi maçına bahis oynadığı tespit edilen aralarında Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı'nın bulunduğu 27 futbolcu, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın başkası üzerinden yasal bahis sitelerinden bahis oynadığı tespit edildi.
KULÜP BAŞKANLARI GÖZALTINDA
Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet Okatan ve kulüp başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve 2 antrenörün olduğu toplam 5 şahsın 28 Nisan 2024 tarihinde oynanan Ankaraspor- Nazilli Belediyespor maçının sonucunu etkilemeye yönelik eylemleri tespit edildi.
ÜMRANİYESPOR-GİRESUNSPOR MAÇI İÇİN ANLAŞMA
1'i futbolcu olmak üzere 6 şahsın 24 Aralık 2023 tarihinde oynanan Ümraniyespor-Giresunspor maçında sonucu etkilemeye yönelik anlaşma yaptığı tespit edildi.
ŞÜPHELİ HESAP HAREKETLERİ
Adanademir Spor Kulübü Eski Başkanı Murat Sancak ve üst klasman hakemi Zorbay Küçük olmak üzere 7 şahsın banka hesaplarının incelendiği ve şüpheli finansal işlemlerin olduğu tespit edildi. Öte yandan Murat Sancak'ın ifade vermek üzere emniyete gittiği açıklandı.
38 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan tespitler üzerine İstanbul merkezli16 ilde 46 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. "6222 sayısı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçundan haklarında gözaltına kararı verilen 38 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüphelinin yurt dışında olduğu belirtilirken 3 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA: İŞTE GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER
Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada aralarında kulüp yöneticileri, futbolcular ve hakemlerin de olduğu 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı. Başsavcılık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen ve kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturmaları" olarak bilinen soruşturmalar dizisinin ikinci bölümü kapsamında;
MASAK Başkanlığından ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 13.11.2025 tarih ve 27 sayılı toplantısında hak mahrumiyeti cezası alan (101) futbolcu hakkında yapılan analiz çalışmaları ve diğer deliller sonucunda;
Kendi takımlarının maçına bahis oynadıkları tespit edilen ve aralarında Galatasaray Spor Kulübü futbol takımının profesyonel futbolcusu Metehan BALTACI'nın bulunduğu toplam (27) futbolcu,
Başkası üzerinden yasal bahis sitelerinden bahis oynadığı tespit edilen Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımının profesyonel futbolcusu Mert Hakan YANDAŞ,
28/04/2024 tarihinde oynanan Ankaraspor–Nazilli Belediyespor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik tespitler nedeniyle Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet OKATAN, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin KATİPOĞLU, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin KAYA ve 2 antrenörünün de bulunduğu tespit edilen (5) şahıs,
24/12/2023 tarihinde oynanan Ümraniyespor – Giresunspor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik anlaşma tespiti nedeniyle 1'i futbolcu toplamda 6 şahıs,
Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen Adanademirspor Spor Kulübü eski başkanı Murat SANCAK ile üst klasman hakemi Zorbay KÜÇÜK olmak üzere (7) şahıs,
Olmak üzere İstanbul ilimiz ve 16 farklı ilde bulunan toplamda (46) şüpheli hakkında bugün saat: 07.15 itibariyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçundan verilen eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı doğrultusunda (35) şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. (5) şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilmiş, diğer şüphelilerinin ise yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.
BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMANIN SEYRİNİ TAKİP EDECEĞİZ
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Futbolda Bahis ve Şike Operasyonu'nu değerlendirdi. Bakan Tunç, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın sürdüğü soruşturmalar kapsamında gerçekleştirilen işlemler. Burada yargımız, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız bu konulardaki suç ihbarlarını dikkate alarak gerekli soruşturmaları başlatıp devam ettiriyorlar. Hep beraber soruşturmanın seyrini takip edeceğiz. Bu konuda başsavcılıklarımızdan açıklamalar önümüzdeki süreçte yapılır" diye konuştu.
İŞTE HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER
1. Abdulsamet Burak – Futbolcu (Kayserispor)
2. Abdurrahman Bayram – Futbolcu (Sakaryaspor)
3. Ahmet Abdullah Çakmak – Futbolcu (Sivas Spor)
4. Alassane Ndao – Futbolcu (Konyaspor)
5. Arda Türken – Futbolcu (Sakaryaspor)
6. Bartu Kaya – Futbolcu (Amedspor)
7. Cengiz Demir – Futbolcu (Hatayspor)
8. Emircan Çiçek – Futbolcu (Pendikspor)
9. Ensar Bilir – Futbolcu (Boluspor)
10. Eren Karadağ – Futbolcu (Çorumspor)
11. Erhan Çelenk – Futbolcu (Serikspor)
12. İsmail Kalburcu – Futbolcu (Boluspor)
13. İzzet Furkan Malak – Futbolcu (Göztepespor)
14. Kadir Kaan Yurdakul – Futbolcu (Manisaspor)
15. Kerem Yusuf Sirkeci – Futbolcu (Fatih Karagümrükspor)
16. Metehan Baltacı – Futbolcu (Galatasaray)
17. Muhammed Furkan Özhan – Futbolcu (Erzurumspor)
18. Oktay Aydın – Futbolcu (Amedspor)
19. Orkun Özdemir – Futbolcu (Boluspor)
20. Salih Malkoçoğlu – Futbolcu (Trabzonspor)
21. Samet Karabatak – Futbolcu (Manisaspor)
22. Tolga Kalender – Futbolcu (Bandırmaspor)
23. Uğur Adem Gezer – Futbolcu (Amedspor)
24. Uğur Kaan Yıldız – Futbolcu (Göztepe Spor)
25. Yunus Emre Tekoğul – Futbolcu (Sakaryaspor)
26. Yusuf Özdemir – Futbolcu (Alanyaspor)
27. Yücel Gürol – Futbolcu (Adanademirspor)
28. Cüneyt Semirli – Ümraniyespor – Giresunspor konusu
29. Ümit Kaya – Ümraniyespor – Giresunspor konusu
30. Koray Şanlı – Ümraniyespor – Giresunspor konusu
31.Faruk Can Genç – Ümraniyespor – Giresunspor konusu (Vanspor)
32. Cenk Sarıtaş – Ümraniyespor – Giresunspor konusu
33. Gamze Neli Kaya – Ümraniyespor – Giresunspor konusu
34. Ahmet Okatan – Nazillispor–Ankaraspor Konusu
35. Gürhan Sönmez – Nazillispor–Ankaraspor Konusu
36. Mehmet Emin Katipoğlu – Nazillispor–Ankaraspor Konusu
37. Volkan Erten – Nazillispor–Ankaraspor Konusu
38. Şahin Kaya – Nazillispor–Ankaraspor Konusu
39. Zorbay Küçük – Hakem (MHK Raporu)
40. Murat Sancak – Eski Adanademirspor Başkanı
41. Metin Korkmaz – Adanademirspor Başkanvekili
42. Emrah Çelik – Antalyaspor Kulübü Yöneticisi
43. Mert Hakan Yandaş – Futbolcu (Fenerbahçe)
44. Ersen Dikmen – Mert Hakan Yandaş için bahis oynayan kişi
45. Ahmet Çakar – Spor yorumcusu – Eski hakem
46. Hayriye Arzu Çakar – Ahmet Çakar'ın eşi (Eski doktor)