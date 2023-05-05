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Giriş Tarihi: 5.5.2023 18:17 Son Güncelleme: 5.5.2023 19:30

Gaziantep'te suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı

Gaziantep’te adam kaçırma, yağma, tefecilik suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında "Adam kaçırma", "Nitelikli yağma", "Tefecilik", "Darp", "Tehdit", "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından daha önce 5 üyesi tutuklanan suç örgütüne operasyon düzenlendi.

Çok sayıda adrese yapılan baskınlarda aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bu şüpheliler ile daha önce yakalanarak tutuklanan 5 şüphelinin de ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda bir adet Uzi marka otomatik tüfek, bir adet SHE marka otomatik tüfek, bir adet pompalı tüfek, bir adet tabanca, 701 adet fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Operasyonda yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı | Video

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Gaziantep'te suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı
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