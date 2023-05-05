Gaziantep'te suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı | Video
Gaziantep’te adam kaçırma, yağma, tefecilik suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
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