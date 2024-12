‘Geleceğe İşbaşı’ projesi 6. dönem mezunlarını verdi

Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın (KADEM) 2016'dan bu yana Çocuk Destek Merkezi'nde devlet korumasındaki 16-18 yaş arasındaki genç kızlara yönelik yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi Geleceğe İşbaşı'nın 6. döneminde 12 genç kız mezun oldu. 6 aylık eğitim dönemini tamamlayan genç kızların mezuniyeti için İstanbul'daki özel bir otelde tören düzenlendi. Sertifika törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ile proje ekibi, paydaş kurumların temsilcileri ve davetliler katıldı.

"ÖZGÜVEN VE BAŞARMA AZMİ KAZANDIRIYOR"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuşmasında KADEM'in Geleceğe İşbaşı projesinin en önemli yanının genç kızlara mesleki becerilerin yanı sıra özgüven ve başarma azmi kazandırması olduğunu vurguladı. Göktaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Geleceğe İşbaşı Projesi'ne katılarak aydınlık bir geleceğe açılan o kapıyı araladınız ve şimdi ilk adımlarınızı atmak üzeresiniz. Devletimizin sunduğu imkânlarla, güven ve şefkatle yetiştirdiğimiz siz kıymetli evlatlarımız için, bugün yeni hayatlarının ilk günü olacak. Bulunduğunuz her yerde yeniden başlamanın gücüyle sizlere daha güzel kapıların açıldığını göstereceksiniz. Biz de her zaman sizlerin yanında olacağız."

"PROJE PEK ÇOK GENÇ KIZA YENİ HAYATININ KAPISINI AÇTI"

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, törendeki konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bizler 11 yıldır kadınların ailede ve toplumsal hayatın her alanında 'iyi olma' hâlini kazanması, özellikle genç kızların eğitimli, güçlü, farkındalığı yüksek, meslek sahibi ve mutlu bireyler olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Geleceğe İşbaşı projesi bugüne kadar pek çok genç kıza yeni hayatının kapısını açtı. Bazıları KADEM'den sonra eğitimine devam etti, üniversiteye başladı. İş hayatına adapte oldu. Kendi evini, ailesini kurdu. Bu örnekler sayesinde bizler, projemizin her yeni dönemini daha güçlü bir inançla ve motivasyonla başlatıyoruz. Önümüzdeki yıllarda Geleceğe İşbaşı projemizi büyütmek, Türkiye'nin her yerinde çok daha fazla genç kıza rehberlik etmek istiyoruz." Konuşmaların ardından, Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Saliha Okur Gümrükçüoğlu, eğitimlerini başarıyla tamamlayan gençlere "mezuniyet belgelerini" takdim etti.

KADEM'İN EN KIYMETLİ PROJESİ

Program sonunda Geleceğe İşbaşı projesi hakkındaki soruları cevaplayan KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar şöyle konuştu: "Bu, KADEM'in en kıymetli çalışması diyebilirim. Adı, Geleceğe İşbaşı olsa da sadece işe değil, hayata hazırlık projesi... Bugüne kadar 187 genç kızı GİB'ten mezun ettiğimiz için çok gururluyuz. GİB'e katılmış gençlerin barınmalarına ve iş hayatında tutunmalarına destek olmaya her zaman devam ediyoruz. Çocuk yaşlarda çeşitli sıkıntılara, sorunlara maruz kalmış genç kızlarımız, GİB projesiyle beraber hayatlarında bembeyaz bir sayfa açıyorlar. Bir genç kızın bile kendi ayakları üzerinde durabilmesini sağlamak, onun kimseye muhtaç olmadan sağlıklı bir birey olarak yaşamasına katkıda bulunmak çok önemli. Bizim bu çabamıza genç kızların azmi de eklenince sonuç böyle güzel oluyor."

TÜRK TELEKOM'DA İSTİHDAM EDİLDİLER

Proje kapsamında şimdiye kadar toplam 187 genç kıza eğitim imkânı sunuldu. Bunların 130'u eğitimi başarıyla tamamladı ve 91'i istihdam hakkı elde ederek kurumlara yerleştirildi. Bu yıl mezun olan genç kızlardan 12'si Türk Telekom'da istihdam edilerek kendi ayakları üzerinde durmaya başladılar.

ULUSLARARASI ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Ayrıca Geleceğe İşbaşı Projesi, 2024 yılı Ekim ayında İngiltere merkezli uluslararası sivil toplum kuruluşu "Girls Human Rights Hub (GHRH)" tarafından "Champion for Equality and Equity for Girls" (Kızlar için Eşitlik ve Adalet) kategorisinde ödüle layık görüldü.