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Giriş Tarihi: 26.7.2023

Gizlice elde edilen mesajlar boşanmada delil sayılmadı

Buket A. boşanma davasında eşi Ercan A.'nın bir kadınla mesajlaşmasını delil olarak sundu. Mahkeme kadını haklı buldu. Ancak Yargıtay delillerin hukuka uygun elde edilmediği gerekçesiyle kararı bozdu

Halit TURAN Halit TURAN
Gizlice elde edilen mesajlar boşanmada delil sayılmadı
Ankara'da yasayan Buket A. ile Ercan A., sadakatsiz davranıslar ve geçimsizlik iddialarıyla Aile Mahkemesi'nde karsılıklı bosanma davası açtı. Buket A., kocasının baska bir kadınla bulusma içeren mesajlarının yer aldıgı ekran fotografını mahkemeye delil olarak sundu. Durusmada Ercan A. yazısmalarının hukuka aykırı olarak ele geçirildigini söyledi. Kocanın evliliginde sadakatsiz davrandıgını belirten mahkeme Ercan A.'yı kusurlu buldu ve çifti bosadı. Mahkeme, daha fazla kusuru bulunan Ercan A.'nın karısına maddi ve manevi tazminat ödemesini de kararlastırdı.



Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi, Aile Mahkemesi'nin kararını onayınca Ercan A., Yargıtay'a basvurdu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, incelemesinde kararı hatalı buldu. Dava sürecinde Buket A.'nın dosyada bulunan mesajları nasıl elde ettigini açıklamadıgı, "Erkegin baska kadınlarla olan mesajlasmalarını sunuyoruz" demekle yetindigini belirten Yargıtay, sadakatsizlik konusunda delillerin hukuka uygun elde edildiginin kabulünün mümkün olmadıgını belirtti. Yüksek mahkeme, bu durumda dosyadaki mesajların erkege kusur olarak yüklenemeyecegini bildirdi. Yargıtay, tarafların esit kusurlu olduguna karar verilmesi gerektigini ve tazminatın iptal edilmesini gerektigi belirterek kararı bozdu.

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Gizlice elde edilen mesajlar boşanmada delil sayılmadı
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