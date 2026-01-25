Atlas Çağlayan’ın annesi ilk kez A Haber’de: Çocuğumu tasarlayarak katlettiler

"CANİLERİN İFADELERİ YALAN"

Canilerin ifadelerinde yer alan, oğlumun onlara baktığı ve durup dururken saldırdığı yönündeki iddiaların tamamı yalandır. Benim oğlum ve arkadaşları kafede kendi hallerinde otururken, saldırıya uğrayan taraf olmuşlardır.

"ÇOCUK DEDİĞİNİZ MASUMLAR TOPRAĞIN ALTINA GİRİYOR"

Ben hiçbir anne ve babanın susmasını istemiyorum. Bu canilerin hak ettikleri cezaları çekmelerini istiyorum. "Benim başıma gelmez" demeyelim; bu canilerin cezalandırılması için hep birlikte el ele vermemiz gerekiyor.

Bu canilerin çocuk olarak yargılanmasını istemiyorum. Çocuk dediğiniz masumlar toprağın altına giriyor.

Bizim yaşadığımız bu durum, herkesin başına gelebilir. Bu katillere yönelik caydırıcı bir ceza uygulanırsa, çocuk dediğimiz yaştaki bireyler ceplerinde kesici aletlerle bir insanın hayatına kıymaya cesaret edemez.

