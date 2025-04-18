Haberler Yaşam Haberleri Görüntülü arayıp tehdit etti! Havalimanından girince yakalandı: İran’dan gelen 15 milyonluk tehdit videosu
Giriş Tarihi: 18.4.2025 10:48 Son Güncelleme: 18.4.2025 10:51

Görüntülü arayıp tehdit etti! Havalimanından girince yakalandı: İran’dan gelen 15 milyonluk tehdit videosu

İstanbul Fatih’te ikamet eden Y.K. iddiaya göre İranlı bir kişi tarafından görüntülü olarak aranıp 15 milyon lira vermezse öldürülmekle tehdit edildi. Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri şüpheli A.N.’yi ülkeye giriş yaptığı gün yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Görüntülü arayıp tehdit etti! Havalimanından girince yakalandı: İran’dan gelen 15 milyonluk tehdit videosu

Fatih'te yaşayan 45 yaşındaki Y.K., 5 Şubat günü polise başvurarak İran asıllı A.N.'nin kendisini tehdit ettiğini söyledi. İfadesine göre Y.K., daha önce hiç tanımadığı ancak İran'da bulunan kayınbiraderiyle ticari bağlantısı olduğunu bildiği bu kişinin kendisini arayıp 15 milyon lira karşılığı İran parası talep ettiğini aktardı. Görüntülü aramada silah gösterdiğini belirten Y.K., şüphelinin Fatih'te bir kargo şirketine kadar geldiğini ve kendisini tehdit etmeye devam ettiğini anlattı.

HAVALİMANINDA YAKALANDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri, şikâyet üzerine şüpheli A.N.'nin kimliğini tespit etti. Yapılan araştırmada A.N.'nin 4 Nisan günü saat 20.40 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi. Şüpheli, havalimanında Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalanarak muhafaza altına alındı. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan A.N., işlemlerin tamamlanmasının ardından, Gasp Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi.

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Görüntülü arayıp tehdit etti! Havalimanından girince yakalandı: İran’dan gelen 15 milyonluk tehdit videosu
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