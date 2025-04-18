Video Yaşam İran'dan gelen 15 milyonluk tehdit videosu! Görüntülü arayıp tehdit etti, havalimanında yakalandı
İran'dan gelen 15 milyonluk tehdit videosu! Görüntülü arayıp tehdit etti, havalimanında yakalandı

İran'dan gelen 15 milyonluk tehdit videosu! Görüntülü arayıp tehdit etti, havalimanında yakalandı

18.04.2025 | 11:11

İstanbul Fatih’te ikamet eden Y.K. iddiaya göre İranlı bir kişi tarafından görüntülü olarak aranıp 15 milyon lira vermezse öldürülmekle tehdit edildi. Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri şüpheli A.N.’yi ülkeye giriş yaptığı gün yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR


Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İran’dan gelen 15 milyonluk tehdit videosu! Görüntülü arayıp tehdit etti, havalimanında yakalandı 00:36
İran'dan gelen 15 milyonluk tehdit videosu! Görüntülü arayıp tehdit etti, havalimanında yakalandı 18.04.2025 | 11:11
Gecekondu yangında küle döndü, ev sahibi kadın sinir krizi geçirdi | Video 01:58
Gecekondu yangında küle döndü, ev sahibi kadın sinir krizi geçirdi | Video 18.04.2025 | 10:12
Balıkçı teknesine yunus sürprizi: Denizde renkli anlar yaşandı | Video 00:29
Balıkçı teknesine yunus sürprizi: Denizde renkli anlar yaşandı | Video 18.04.2025 | 09:48
Milyonlarca TL’lik bahis oynatan şahıslar polis ekiplerinden kaçamadı | Video 00:43
Milyonlarca TL'lik bahis oynatan şahıslar polis ekiplerinden kaçamadı | Video 18.04.2025 | 09:34
Birbirlerine taş, duba ve bıçakla saldırdılar! Kavga anı kamerada | Video 02:29
Birbirlerine taş, duba ve bıçakla saldırdılar! Kavga anı kamerada | Video 18.04.2025 | 09:03
İpsala Sınır Kapısı’nda 17 kilogram esrar yakalandı | Video 00:12
İpsala Sınır Kapısı'nda 17 kilogram esrar yakalandı | Video 18.04.2025 | 08:28
Dur ihtarına uymayıp 15 kilometre kaçtı, kaza yapınca yakalandı | Video 01:33
"Dur" ihtarına uymayıp 15 kilometre kaçtı, kaza yapınca yakalandı | Video 18.04.2025 | 08:21
İsrail ordusu Gazze’de sivillere ait evleri vurdu: En az 18 ölü, çok sayıda yaralı | Video 00:49
İsrail ordusu Gazze'de sivillere ait evleri vurdu: En az 18 ölü, çok sayıda yaralı | Video 18.04.2025 | 08:21
7 yaşındaki oğluna TIR kullandırıp, görüntüleri sosyal medyada paylaştı | Video 01:53
7 yaşındaki oğluna TIR kullandırıp, görüntüleri sosyal medyada paylaştı | Video 17.04.2025 | 16:22
Yangında ölen 2 kardeş toprağa verildi; mahsur kalan çocukların kurtarılma anları ortaya çıktı | Video 04:23
Yangında ölen 2 kardeş toprağa verildi; mahsur kalan çocukların kurtarılma anları ortaya çıktı | Video 17.04.2025 | 13:31
Bungalovdaki gizli kameranın görüntüleri işletme sahibinin telefonundan çıktı | Video 02:14
Bungalovdaki gizli kameranın görüntüleri işletme sahibinin telefonundan çıktı | Video 17.04.2025 | 13:23
Arkadaşını boğazını keserek öldüren sanığın akıl sağlığına bakılacak | Video 00:50
Arkadaşını boğazını keserek öldüren sanığın akıl sağlığına bakılacak | Video 17.04.2025 | 13:14
Müge Anlı ve ATV muhabiri gözyaşlarını tutamadı: Cumali’den kahreden haber | Video 05:30
Müge Anlı ve ATV muhabiri gözyaşlarını tutamadı: Cumali'den kahreden haber | Video 17.04.2025 | 13:13
Beyoğlu’nda yolda yürürken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti | Video 01:13
Beyoğlu’nda yolda yürürken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti | Video 17.04.2025 | 11:06
Derbi için Taksim’e gelen taraftar hızlı araç süren sürücüyü bıçakladı | Video 03:40
Derbi için Taksim’e gelen taraftar hızlı araç süren sürücüyü bıçakladı | Video 17.04.2025 | 11:06
Otomobilin çarptığı 2 kadın metrelerce havaya uçtu | Video 02:11
Otomobilin çarptığı 2 kadın metrelerce havaya uçtu | Video 17.04.2025 | 09:48
Beğendiği ayakkabıyı çalmak için geri döndü | Video 02:09
Beğendiği ayakkabıyı çalmak için geri döndü | Video 17.04.2025 | 09:30
Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi böyle havaya uçtu | Video 00:41
Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi böyle havaya uçtu | Video 17.04.2025 | 09:30
Narkokapan-Ankara operasyonunda 525 gözaltı | Video 01:20
Narkokapan-Ankara operasyonunda 525 gözaltı | Video 17.04.2025 | 09:04
Yeni doğmuş bebek, poşet içerisinde çöp konteynerine atılmış halde bulundu | Video 02:20
Yeni doğmuş bebek, poşet içerisinde çöp konteynerine atılmış halde bulundu | Video 17.04.2025 | 09:04

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY