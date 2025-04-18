İran'dan gelen 15 milyonluk tehdit videosu! Görüntülü arayıp tehdit etti, havalimanında yakalandı

İstanbul Fatih’te ikamet eden Y.K. iddiaya göre İranlı bir kişi tarafından görüntülü olarak aranıp 15 milyon lira vermezse öldürülmekle tehdit edildi. Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri şüpheli A.N.’yi ülkeye giriş yaptığı gün yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.