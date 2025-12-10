Güllü’nün kızı ve arkadaşı kaçıyor muydu: Avukatlarından açıklama geldi!

KIZI İLE ARKADAŞI, 'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇLAMASIYLA GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, teknik takipte olan Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun 'Kasten öldürme' suçundan gözaltına alındıkları öğrenildi. Kuvvetli somut delillerin dosyaya girdiği belirtildi. Bu arada dosya için gizlilik kararı çıkarıldı. Öte yandan bilirkişilerin olay yerinde inceleme gerçekleştirdikleri sırada olayla ilgili verilen ifadeyle, olay yerindeki canlandırma sırasında çelişkilerin olduğu bildirildi. Ayrıca Gülter ile Ulu'nun farklı zamanda toplamda 3 kez alınan ifadelerinde de çelişkilerin olduğu kaydedildi.

ARKADAŞININ BABASI DA GÖZALTINDA

Elde edilen son bilgilere göre Sultan Nur Ulu'nun babası Arif Ulu da yapılan gözaltına alındı.