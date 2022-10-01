Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli'nin İzmit İlçesi Ankara istikameti Serdar Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazası, iddialara göre şu şekilde gelişti. sürücüsünün ismi alınamayan özel halk otobüsü yolcu almak için durağa yanaştığı esnada, Eray B. Hakimiyetindeki otomobil, arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü araç içinde sıkışırken durakta bekleyen 2 kişide yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine kısa sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edilen sürücü Eray B. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.