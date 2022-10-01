Video Yaşam Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video
Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video

Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video

01.10.2022 | 15:07

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OTOMATİK OYNAT

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Kocaeli İzmit İlçesinde gece geç saatlerde meydana gelen trafik kazasında, durağa yolcu almak amacıyla yanaşmakta olan Özel Halk Otobüsü, kendisi ile aynı istikamete gitmekte olan otomobil ile çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

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Kocaeli'nin İzmit İlçesi Ankara istikameti Serdar Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazası, iddialara göre şu şekilde gelişti. sürücüsünün ismi alınamayan özel halk otobüsü yolcu almak için durağa yanaştığı esnada, Eray B. Hakimiyetindeki otomobil, arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü araç içinde sıkışırken durakta bekleyen 2 kişide yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine kısa sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edilen sürücü Eray B. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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