Hatalı sollamayla gelen facia! 5 kişi hayatını kaybetti





Kazada yaralanan kamyon şoförü Süleyman Sazboğaz da kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası yola saçılan kovanlardan çıkan arıların saldırması nedeniyle ekipler koruyucu elbise giyerek çalışmalarını yürüttü.