Helin’in ölümüne çok yönlü soruşturma

İstanbul Beşiktaş'ta bir evde tek başına yaşayan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Helin Uçar evinde ölü bulunmuştu. Genç kızın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürerken yeni detaylarda ortaya çıktı. Uçar'ın birlikte yaşadığı klinik psikolog ev arkadaşının kısa bir süre önce işyeri açıp evden ayrıldığı ortaya çıktı. Uçar'ın ölmeden hemen önce bir arkadaşına 'Sorunlarım var' diye mesaj attığı iddia edildi. Amasya'dan İstanbul'a kazandığı üniversitede iç mimarlık okumak için gelen Helin Uçar, Beşiktaş'ta bir ev kiraladı. Tek başına yaşıyordu. 22 Ağustos Cuma günü saat 14.00 sıralarında Muradiye Mahallesi'nde oturan Uçar'dan haber alamayan yakınları Samsun'dan İstanbul'a geldi. Ekipler çilingir yardımıyla girdiği evde genç kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Başarılı ve çevresi tarafından sevilen genç kadının ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SON MESAJ

Komşuları Helin Uçar'ı "22 yaşında, daha gençliğinin baharında, sessiz sakin ve iyi kalpli bir insan" sözleriyle anlattı. Ölümün nedeninin otopsi sonrası netlik kazanacağı, şüpheli olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Helin Uçar'ın cenazesi, memleketi Amasya'da toprağa verildi. Uçar'ın evinde ölü bulunduğu sırada vücudunda kesici ve delici alet izine rastlanmadığı kesin ölüm nedeni için rapor beklendiği öğrenildi. Helin Uçar'ın birlikte yaşadığı ev arkadaşının klinik psikolog olduğu ve bir süre önce işyeri açıp evden ayrıldığı öğrenildi. Genç kızın bu süre zarfında evde tek başına yaşadığı ve ölmeden hemen önce bir arkadaşına 'Sorunlarım var' diye mesaj attığı iddia edildi.