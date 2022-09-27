Hemşire Şebnem Köker davasında yeni gelişme: Üçüncü kişiyi bilirkişi araştıracak

APART ÇALIŞANINDAN ŞOK İDDİA

Beyanının devamında T.B., sonrasında polislerin kendisini arayıp odada temizlik yapılıp yapılmadığını sorduğunu söyleyerek polisler gittikten sonra resepsiyonda görevli İ.'nin odaya girdiğini ve çıkarken elinde bez gördüğünü belirtti.

ACILI BABA İSYAN ETTİ

Şebnem Köker'in babası Abdullah Köker ise tanık beyanlarını kabul etmediğini söyleyerek, "Ezberletilmiş şekilde beyan veriyor. Tanığın beyanları ile olay yeri inceleme tutanaklarının saatlerini göz önünde tuttuğumuzda çelişiyor. Otopark kameralarına bakılsın Şebnem'in yanında kim olduğu çıkar. Elimizde 13 saat görüntü var. Ben bunları defalarca seyrettim" dedi.

MASUM OLDUĞUNU SAVUNDU

Tutuksuz sanık Timuçin Bayhan ise "Mahkemenin gidişatının benden yana olması doğaldır. Çünkü ben masumum. Şebnem'in otopsisinde 240 promil alkol tespit edildi. Bu, olay sırasında daha yüksek olduğu anlamına gelir. Ben bu alkolü Şebnem'e şırınga ile zerk etmedim" ifadelerini kullandı.

ÜÇÜNCÜ KİŞİ ARAŞTIRILACAK

Duruşma sonu mahkeme, dosyanın alanında uzman bir Adli Tıp Uzmanı bilirkişiye tevdi edilerek ölüm sebebine ilişkin bu aşamada varsa araştırılması gereken başka unsurlar bulunup bulunmadığı konusunda rapor alınmasını ve Şebnem Köker'in yüksekten düşmeye bağlı ölüm olayında maktulün üçüncü kişi tarafından itme, atılma bulgusu olup olmadığı konusunda da rapor alınmasına karar vererek davayı erteledi.