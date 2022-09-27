Hemşire Şebnem Köker davasında yeni gelişme: Üçüncü kişiyi bilirkişi araştıracak

Kadıköy'de 6 Haziran 2021 tarihinde yaşanan olayda İzmir'de bir hastanede hemşire olarak görev yapan 29 yaşındaki Şebnem Köker hafta sonu İstanbul'a gelerek erkek arkadaşı Timuçin Bayhan ile pansiyonda kalmıştı. Genç kadın, gecenin ilerleyen saatlerinde pansiyonun 3. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından adli makamlarca adli kontrolle serbest bırakılan Timuçin Bayhan hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
TUTUKSUZ SANIK HAKİM KARŞISINDAYDI
İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya tutuksuz sanık Timuçin Bayhan ile taraf avukatları katılırken Şebnem Köker'in babası Abdullah Köker de mahkeme salonunda hazır bulundu.
KAT GÖREVLİSİ TANIK OLARAK DİNLENDİ
Duruşmada Şebnem Köker'in hayatını kaybettiği pansiyonda kat görevlisi olarak çalışan T.B. tanık olarak dinlendi. T.B., "Saat 14-14.30 gibi Şebnem Köker gelmişti, yanında bir erkek şahıs vardı. Ellerinde poşetler vardı. Alkol şişeleri gördüm. Şebnem Köker benden Türk kahvesi yapmamı istedi. Kendisine kahve yaptım ve resepsiyonda ikram ettim. Yanındaki erkekle odaya çıktı. O gün 18.00 sularında ayrıldım, ertesi gün saat 9.00 sularında tekrar iş yerine geldim. Resepsiyondaki görevli bize Şebnem Köker'in kaldığı odaya girmememizi söyledi. Bize bir gece evvel olanları anlattı. 10.30 gibi polisler geldi, tekrar araştırma yaptılar, parmak izlerini aldılar" dedi.
APART ÇALIŞANINDAN ŞOK İDDİA
Beyanının devamında T.B., sonrasında polislerin kendisini arayıp odada temizlik yapılıp yapılmadığını sorduğunu söyleyerek polisler gittikten sonra resepsiyonda görevli İ.'nin odaya girdiğini ve çıkarken elinde bez gördüğünü belirtti.
ACILI BABA İSYAN ETTİ
Şebnem Köker'in babası Abdullah Köker ise tanık beyanlarını kabul etmediğini söyleyerek, "Ezberletilmiş şekilde beyan veriyor. Tanığın beyanları ile olay yeri inceleme tutanaklarının saatlerini göz önünde tuttuğumuzda çelişiyor. Otopark kameralarına bakılsın Şebnem'in yanında kim olduğu çıkar. Elimizde 13 saat görüntü var. Ben bunları defalarca seyrettim" dedi.
MASUM OLDUĞUNU SAVUNDU
Tutuksuz sanık Timuçin Bayhan ise "Mahkemenin gidişatının benden yana olması doğaldır. Çünkü ben masumum. Şebnem'in otopsisinde 240 promil alkol tespit edildi. Bu, olay sırasında daha yüksek olduğu anlamına gelir. Ben bu alkolü Şebnem'e şırınga ile zerk etmedim" ifadelerini kullandı.
ÜÇÜNCÜ KİŞİ ARAŞTIRILACAK
Duruşma sonu mahkeme, dosyanın alanında uzman bir Adli Tıp Uzmanı bilirkişiye tevdi edilerek ölüm sebebine ilişkin bu aşamada varsa araştırılması gereken başka unsurlar bulunup bulunmadığı konusunda rapor alınmasını ve Şebnem Köker'in yüksekten düşmeye bağlı ölüm olayında maktulün üçüncü kişi tarafından itme, atılma bulgusu olup olmadığı konusunda da rapor alınmasına karar vererek davayı erteledi.