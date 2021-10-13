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Giriş Tarihi: 13.10.2021 09:30 Son Güncelleme: 13.10.2021 09:54

Henüz 10 aylık bebekti, üzerine çaydanlık devrildi

İHA
Henüz 10 aylık bebekti, üzerine çaydanlık devrildi

Ağrı'da evlerinde çaydanlığı çekmesi nedeniyle üzerine kaynar su dökülen 10 aylık İsmail Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezinde tedavi altına alındı. İsmail bebeğin annesi Sümeyra Doğan, "Yeni emekleyen, yeni yürümeye başlayan çocuklara anneler çok dikkat etmeli" diyerek anneleri uyardı.

Edinilen bilgiye göre, 4 Ekim tarihinde Ağrı merkez Taştekne Mahallesi'nde evde yakınları çay içtiği sırada çaydanlığı çekerek deviren 10 aylık İsmail Sencer'in elinde ve ayağında yanıklar oluştu. Ağrı'dan Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edilen bebeğin tedavisi devam ediyor.

'ANNELER ÇOK DİKKAT ETMELİ'

Anne Sümeyra Doğan, "Ben mutfaktaydım. O sırada kayınvalidemler çay içiyorlardı. İsmail Sencer demliği çekerek devirmiş. Elinde yanmadan dolayı şişme oldu. Emeklemeye yeni başlamıştı. Çok şükür şu an durumu daha iyiye gidiyor. Yeni emekleyen, yeni yürümeye başlayan çocuklara anneler çok dikkat etmeli. Biz ihmal ettik. Önce bardakları mutfağa götürdüm, keşke önce çaydanlığı götürseydim" diye konuştu.

10 aylık bebeğin üzerine çaydanlık devrildi

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Henüz 10 aylık bebekti, üzerine çaydanlık devrildi
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