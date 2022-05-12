Son dakika: Her satırı vahşet! Hasret’i kucağındaki bebeğine rağmen katletmişti

SAVCILIK CAN YAKAN DETAYLARI VERDİ

Cani adamın genç kadını kendisine dönmediği için öldürmeye karar verip hazırlık yaptığını kaydeden savcılık, "Evde kendisini engelleyecek kişilerin olmadığından emin olduktan sonra hamile olduğunu bilerek ve kucağında henüz daha 1 yaşında bebeği olduğu halde kafasına sıkarak öldürdü. Bu hem tasarlayarak hem de hamile kadına karşı işlenmiş bir cinayet" cümleleriyle adeta kadın cinayetlerine "yeter" dedi.