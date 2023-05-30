Heykeli bekliyoruz

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesi durumunda Bolu'nun görünür bir yerine Erdoğan'ın devasa heykelini dikeceğini ifade etmişti. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bayrak ve gençlik kolları üyeleri de seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından önceki gün omuzlarında taşıdıkları 10 torba 500 kilo ağırlığındaki çimentoyu Bolu Belediye binasının önüne bıraktı.Özcan'ın, seçimlerin ardından 3 gün izne çıkmasını ve heykel tartışmasını gündeme taşıyan AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, "Başkan Özcan bugüne kadar verdiği hiçbir sözü tutmadı. Biz zaten heykelcilik yapan bir parti değiliz, heykelleri eleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın da buna müsaade etmeyeceğini siz zaten biliyorsunuz ben de biliyorum. Biz yollara, üniversitelere, köprülere, havalimanlarına veriyoruz Cumhurbaşkanımızın ismini. Gelecek yarınlara miras kalacak yüzyılın kapılarını araladığımız bir çağdan bahsediyoruz.O yüzden böyle küçük şeylere tevessül etmeyeceğimizi sayın başkan da biliyor ama belki verdiği bir sözü tutar diye biz 10 torba çimentoyu belediyenin önüne bıraktık" dedi. Güner şöyle devam etti: "Bunu neden söylüyorum; çünkü Özcan verdiği hiçbir sözü tutmadı, hiç yok. Botanik park yapacaktı ve adını da Cumhuriyetin 100. yılına yakışır bir şekilde 100. Yıl Parkı koyacaktık ama yerini sattı. Yöresel ürünler pazarı yapacaktı, yok. İhtiyaç sahibi ailelere konut yapacaktı, 300 küsur milyon lira kredi kullandılar, hani konutlar nerede? Boy boy fotoğraflarını siz basın mensupları olarak paylaşmadınız mı? Arsa aldılar sattılar bir şeyler yaptılar, nerede? Biz verdiği hiçbir sözü tutmadığını gördük. Biliyoruz da zaten, böyle bir beklentimiz de yok. Ama belki bir tanesini tutar diye bekledik. Hani verdiğin sözler."