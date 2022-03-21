Hollanda’da fişi çekilmesi kararı alınan Dilara Şahin’den güzel haber! Son durumu babası açıkladı

Hollanda'nın yaşam fişini çekme kararı aldığı gurbetçi kızı Dilara Şahin'in (28) Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatı ile Türkiye'ye getirilmesinin ardından Siyami Ersek Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi alındı.
BABASI GÜZEL HABERİ VERDİ
A Haber'e özel açıklamalarda bulunan baba Oğuz Şahin, Dilara'nın durumu ile ilgili son gelişmeleri aktardı.
Dilara buraya gelmeden önce yoğun bakımdaydı. Hollanda doktorları kendinden vazgeçmişlerdi. 25 yaşındaki bir kızdan vazgeçmişlerdi. Feryadımızı Cumhurbaşkanımız duydu. Nefes alıyorsa getirin dedi. O gün kendisi bize telefon açtı. Acılarımızı paylaştı. Elimizden geleni yapacağız dedi. Kendisine "Sayın Cumhurbaşkanım yarını bize yaşatmadığını için teşekkür ediyorum dedim. Bir gün daha kalsak Dilara'nın fişini çekeceklerdi.
Son Dakika: Hollanda'nın fişini çekeceği Dilara Şahin Türkiye'ye getirilmişti! Güzel haber geldi! | Video
SON DURUMU
Şu an sağlık durumu iyiye gidiyor. Yoğun bakımdan çıktı, servise aldılar. Hemşirelerimziden doktorlarımıza ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Ben Dilara'yı ayağa kaldıracaklarına inanıyorum.
TEPKİ VERİYOR MU?
Ufak ufak tepkileri var. Ama detaylı açıklamayı büyüklerimiz yaparlar. Ama Hollanda'dan durumu çok çok iyi.
Cumhurbaşkanımız ilgileniyor, Sağlık Bakanımız Fahrettin Bey ilgileniyor. Dilara herkesin kızı oldu. Her yerden telefon geliyor ne yapabiliriz diye. Dua ediyorlar.
Umudum, Ramazan'a daha güzel haberler almak. Ramazan'a güzel bir şekilde girmek. Umudum temennim o yönde.
1 GÜNLE YAŞAMA TUTUNDU
O günleri kabus gibi günlerdi. O zaman da söylemiştim, inanın gömleğimin tutuşacağını hissettim yüreğimin yangınından. Şu an gönlüm çok rahat. Bugünleri bizlere yaşatanların da gönülleri huzurla dolsun. Bu fiş çekilseydi sadece bir kişinin değil bir ailenin fişi çekilecekti. Allah razı olsun herkesten o günleri bizlere yaşatmadılar. Herkes bizim çektiğimiz acıların farkında ve acılarımızı hafifletmek için ellerinden geleni yapıyorlar.