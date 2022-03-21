Hollanda’da fişi çekilmesi kararı alınan Dilara Şahin’den güzel haber! Son durumu babası açıkladı





1 GÜNLE YAŞAMA TUTUNDU

O günleri kabus gibi günlerdi. O zaman da söylemiştim, inanın gömleğimin tutuşacağını hissettim yüreğimin yangınından. Şu an gönlüm çok rahat. Bugünleri bizlere yaşatanların da gönülleri huzurla dolsun. Bu fiş çekilseydi sadece bir kişinin değil bir ailenin fişi çekilecekti. Allah razı olsun herkesten o günleri bizlere yaşatmadılar. Herkes bizim çektiğimiz acıların farkında ve acılarımızı hafifletmek için ellerinden geleni yapıyorlar.