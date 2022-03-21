Son Dakika: Hollanda'nın fişini çekeceği Dilara Şahin Türkiye'ye getirilmişti! Güzel haber geldi! | Video

Son dakika haberi: Hollanda'da yaşayan 25 yaşındaki Dilara Şahin lösemi teşhisiyle gittiği hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Hollanda'da doktorların fişini çekme kararı aldığı Dilara için, Başkan Recep Tayyip Erdoğan devreye girmiş ve Dilara Şahin Türkiye'ye getirilmişti. Babası Oğuz Şahin A Haber ekranlarında Dilara'nın son durumunu aktardı ve güzel haberleri verdi.