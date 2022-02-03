Son dakika | Dilara Şahin’in ailesi: Kötü haberler kesildi

SABAH'a konuşan baba Oğuz Şahin "Hollanda da her gün kötü haber duyuyorduk. Kötü haberler kesildi. Bu da iyi haberlerin işaretidir bence. Dualarımız Dilara'yla" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisini telefonla arayıp bilgi verdiğini söyleyen Oğuz Şahin "Durumu stabil. Dua ve zamanla iyi olacak inşallah ihtiyacımız var' dedi. Sağ olsun derdimizle dertleniyor. Elinden geleni yapacağını, an be an takipte olduğunu söyledi" dedi.
Hollanda'da yaşayan gurbetçi ailenin kızı olan Dilara Şahin, lösemiye yakalandı. 27 Aralık'ta hastalığının teşhisi konulan Dilara Şahin, dişçi asistanlığı eğitimi alıyordu. Bu yıl ise bu branşta yüksek okula devam etmek istiyordu. Bir hafta kemoterapi gördü. Daha sonra durumu gittikçe kötüleşti. Hastanede komaya girdi. Doktorlar, ' fişini çekeceğiz artık yapacak bir şey yok' dedi.
Umutları tükenen baba Oğuz Şahin, A Haber ekranlarından yardım istedi. Başkan Erdoğan ise ailenin yardım feryadına kulak verdi.
Dilara Şahin tedavisi için e Türkiye'ye getirilerek İstanbul'da Siyami Ersek Hastanesi'ne yatırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi süren Dilara Şahin'in babası Oğuz Şahin "Doktorumuz dua ve zamana ihtiyacımız var' dedi. Kötü haber almayınca umutlarımız daha da artıyor.
Hollanda'da her gün kötü haber duyuyorduk. Hiç değilse kötü haberler kesildi. İyi haberlerin işaretidir bence. İyi olacak inşallah umudumuz o yönde" dedi.