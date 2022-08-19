Haberler Yaşam Haberleri Hollanda'dan Türkiye'ye getirilen Dilara Şahin'den güzel haberler geliyor
Giriş Tarihi: 19.8.2022 15:58 Son Güncelleme: 19.8.2022 16:06

Hollanda'dan Türkiye'ye getirilen Dilara Şahin'den güzel haberler geliyor

Hollanda'da doktorların 'Fişini çekeceğiz' diyerek ölüme terk ettiği Dilara Şahin, Türkiye'de yapılan tedaviyle adım adım hayata dönüyor. Dilara 1 yıl sonra ilk kez yaptığı sosyal medya paylaşımıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür etmişti. Dilara'nın babası Oğuz Şahin ahaber'e yaptığı açıklamada kızının sağlık durumuyla ilgili son durumu aktardı ve güzel haberleri verdi.

Hollanda’dan Türkiye’ye getirilen Dilara Şahin’den güzel haberler geliyor

Hollanda'da doktorlar tarafından yaşam fişinin çekilmesi istenen ve adeta ölüme terk edilen Dilara Şahin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmişti.

ADIM ADIM HAYATA TUTUNUYOR

Dilara Şahin, Türkiye'de Siyami Ersek ve Marmara Üniversitesi hastanelerinde yapılan tedavilerin ardından adım adım hayata dönüyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR MESAJI

Şahin'den güzel haberler gelmeye devam ediyor. Dilara Şahin, gözlerini açtı, yürüyebiliyor, konuşabiliyor. Son olarak iyileşen Dilara'nın sosyal medya adresinden sürpriz bir paylaşım geldi. Dilara, Başkan Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkür mesajı yayınladı.

Dilara Şahin’den Başkan Erdoğan’a teşekkür videosu! Sağlığına kavuşuyor | Video

BABA OĞUZ ŞAHİN SON DURUMUNU AÇIKLADI

Dilara'nın babası Oğuz Şahin, kızının sağlık durumuyla ilgili konuştu. Şahin şunları söyledi: Şu anki durumu çok iyi. Kurumaya terk edilmiş bir fidandı. Şükürler olsun o fidan tutmaya başladı. Şimdi çiçek açmasını bekiyoruz. O günleri de inşallah göreceğiz. Önce Siyasi Ersek ardından Marmara Üniversitesi'nde inanılmaz bir emek harcandı." dedi.

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Hollanda'dan Türkiye'ye getirilen Dilara Şahin'den güzel haberler geliyor
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