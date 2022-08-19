Hollanda’dan Türkiye’ye getirilen Dilara Şahin’den güzel haberler geliyor

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR MESAJI

Şahin'den güzel haberler gelmeye devam ediyor. Dilara Şahin, gözlerini açtı, yürüyebiliyor, konuşabiliyor. Son olarak iyileşen Dilara'nın sosyal medya adresinden sürpriz bir paylaşım geldi. Dilara, Başkan Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkür mesajı yayınladı.

Dilara Şahin’den Başkan Erdoğan’a teşekkür videosu! Sağlığına kavuşuyor | Video

BABA OĞUZ ŞAHİN SON DURUMUNU AÇIKLADI

Dilara'nın babası Oğuz Şahin, kızının sağlık durumuyla ilgili konuştu. Şahin şunları söyledi: Şu anki durumu çok iyi. Kurumaya terk edilmiş bir fidandı. Şükürler olsun o fidan tutmaya başladı. Şimdi çiçek açmasını bekiyoruz. O günleri de inşallah göreceğiz. Önce Siyasi Ersek ardından Marmara Üniversitesi'nde inanılmaz bir emek harcandı." dedi.