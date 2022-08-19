Video Yaşam Dilara Şahin’den Başkan Erdoğan’a teşekkür videosu! Sağlığına kavuşuyor | Video
Dilara Şahin’den Başkan Erdoğan’a teşekkür videosu! Sağlığına kavuşuyor | Video

Dilara Şahin’den Başkan Erdoğan’a teşekkür videosu! Sağlığına kavuşuyor | Video

19.08.2022 | 15:39

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Hollanda'da fişi çekilmek istenirken Türkiye'ye getirilen lösemi hastası Dilara Şahin, Türk doktorların elinde iyileşmeye başladı. Dilara, babasıyla birlikte hazırladığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

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