Dilara Şahin’den Başkan Erdoğan’a teşekkür videosu! Sağlığına kavuşuyor | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Caretta Caretta yavrusunun yuvadan çıkma anı görüntülendi | Video 19.08.2022 | 15:37
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3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 1 yaralı | Video 19.08.2022 | 14:46
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Güvercin ayağına dolanan çuvaldan tırnak makasıyla kurtuldu | Video 19.08.2022 | 14:55
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Tuzla'da makine kablolarını çalan iki hırsız yakalandı | Video 19.08.2022 | 13:24
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Bakırköy'de 'Şok uygulama' | Video 19.08.2022 | 13:54
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Tek teker üzerinde tehlikeli motosiklet yolculuğu kamerada | Video 19.08.2022 | 13:14
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Hırdavatçıya silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 19.08.2022 | 12:11
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Fabrika yangınındaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı | Video 19.08.2022 | 11:44
01:15
1’i depo iki adreste ele geçirdiler! Piyasa değeri beş milyon lira… | Video 19.08.2022 | 11:27
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İstanbul’da bir bina kene istilasına uğradı | Video 19.08.2022 | 11:16
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Emanete ihanet! Kiracı ev sahibini soydu | Video 19.08.2022 | 10:44
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İş yerlerini soyan hırsız yakalandı | Video 19.08.2022 | 10:33
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Kavga eden dedeler birbirlerine kemer ile vurdu | Video 19.08.2022 | 10:35
Hollanda'da fişi çekilmek istenirken Türkiye'ye getirilen lösemi hastası Dilara Şahin, Türk doktorların elinde iyileşmeye başladı. Dilara, babasıyla birlikte hazırladığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.