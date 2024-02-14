İBB’nin ihmali bir can aldı! Hiçbir aydınlatma ve yaya geçidi yok

BÜYÜK İHMAL VAR

Okul yoluna bağlantı olan ve İETT duraklarının da bulunduğu kazanın gerçekleştiği Ordu Caddesi'nde özellikle akşam okula gelmek zorunda kalan öğrenciler için hiçbir aydınlatma, yaya geçidi veya üst geçidin olmadığı görüldü.